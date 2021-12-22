Важливо знати, що дістатися пірамід непросто – якщо відпочиваєте на морському курорті, вам доведеться подолати чималий шлях. Дізнайтеся, які поради дають туристам для відвідування пірамід.

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Що відомо про єгипетські піраміди

Це давні культові споруди, більшість із яких використовували як усипальниці для фараонів. Налічують понад 100 таких споруд. Найвідоміші з них розташовані у Гізі на Околиці Каїра. Піраміда Хеопса – найбільша серед них, вона входить до 7 чудес світу.

Джерело: Це давні культові споруди, більшість із яких використовували як усипальниці для фараонів. Налічують понад 100 таких споруд. Найвідоміші з них розташовані у Гізі на Околиці Каїра. Піраміда Хеопса – найбільша серед них, вона входить до 7 чудес світу.Джерело: Вікіпедія

Як дістатися пірамід

Мандрівники, які хочуть побачити столицю Єгипту, давні піраміди, музеї та історичні пам'ятки, можуть прилетіти одразу до Каїра.



Від популярних курортів до Каїра – близько 500 кілометрів / Фото Unsplash

Однак популярнішим варіантом є екскурсії до пірамід з курортів Хургада та Шарм-ель-Шейх. Відстань між Каїром та Хургадою становить близько 500 кілометрів.

Туристам пропонують одно- і дводенні подорожі з Хургади в Гізу. Можна обрати автобусний тур або переліт – усе залежить від вашого бюджету. Такі екскурсії можна замовити на рецепції готелю, в агенціях або у туроператорів.

Тим, хто хоче поїхати до пірамід з Шарм-ель-Шейха, також доведеться подолати близько 500 кілометрів. З цього популярного курорту дістатися пірамід можна і літаком, і автобусом.

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Коли краще відвідувати піраміди

Найліпший час для такої екскурсії – взимку, адже тоді не так спекотно й перебувати в пустелі набагато комфортніше.



Ранок – найкращий час для відвідування пірамід / Фото Unsplash

Стосовно часу доби – більшість туристів їдуть до пірамід вранці. Від Єгипетського музею в ранковий час вирушають екскурсійні автобуси – ви можете скористатися таким.

Коли піраміди відкриті для туристів

Піраміди Гізи "приймають" туристів з 8 до 16 години взимку. Влітку час роботи продовжено до 17 години.

Чи можна потрапити всередину пірамід

Так, туристи можуть купити окремий квиток і завітати до гробниць. Відкритий вхід до Великої піраміди Гізи, піраміди Хефрена, піраміди Мікерина та гробниці Мересанх.

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Що потрібно для відвідування пірамід

Оскільки в Єгипті спекотно, обов'язково візьміть з собою воду. Найкраще – зберігати її у термосі або заморозити перед мандрівкою – так вона залишиться прохолодною.

Також не обійтися без панами або кепки, сонцезахисних окулярів та зручного взуття. Одяг краще обирати досить закритий, адже Єгипет – мусульманська країна, де не заведено ходити у відвертому вбранні.

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