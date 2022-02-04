Жити та працювати потрібно буде у відреставрованому будинку у невеличкому селищі Самбука. У робочі обов'язки входитиме приймати гостей Airbnb у будинку за 1 євро протягом 9 місяців та брати участь у житті селища. Це не займатиме багато часу, тож обраний кандидат також зможе працювати віддалено.
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Життя у Самбуці
Мальовниче селище Sambuca di Sicilia / Фото Airbnb
Самбука або Sambuca di Sicilia – це сицилійське селище з населенням близько 6000 людей, розташоване за 80 кілометрів від Палермо. Його характеризують унікальним поєднанням італійської та північноафриканської культур та архітектурних стилів. У 2016 році Самбука здобула звання найкрасивішого італійського селища.
Таунхаус, у якому потрібно буде жити, розташований у самому центрі селища. Нещодавно його відремонтували, зберігши усю автентичність та унікальність будівлі.
Вітальня будинку Airbnb у Самбуці / Фото Airbnb
У 3-поверховому будинку є 2 вітальні, 2 спальні, кухня, зона для роботи, 2 ванних кімнати та додаткова кімната з розкладним диваном. Майбутній господар зможе першим обрати собі спальню до вподоби, а інша залишиться для гостей Airbnb.
Інтер'єр будинку / Фото Airbnb
Вимоги та умови
Охочі пристати на цю пропозицію та попрацювати на Airbnb повинні відповідати кільком вимогам:
- вік – старше ніж 18 років;
- розмовна англійська мова;
- можливість переїхати до Самбуки з 30 червня 2022 року.
Знати італійську мову необов'язково – її вивчатимуть уже під час перебування на Сицилії. Мовні курси разом з 4 кулінарними майстер-класами входять в навчальну програму, яку учасник проходитиме в перший місяць життя на острові.
Обраний кандидат зможе взяти із собою сім'ю, друга або партнера. Загальна кількість людей не повинна перевищувати 2 дорослих та 2 дітей.
Вигляд на Самбуку з балкона будинку / Фото Airbnb
Аби подати заявку на участь у відборі, потрібно заповнити форму на сайті Airbnb.
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