Жити та працювати потрібно буде у відреставрованому будинку у невеличкому селищі Самбука. У робочі обов'язки входитиме приймати гостей Airbnb у будинку за 1 євро протягом 9 місяців та брати участь у житті селища. Це не займатиме багато часу, тож обраний кандидат також зможе працювати віддалено.

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Життя у Самбуці

Мальовниче селище Sambuca di Sicilia / Фото Airbnb

Самбука або Sambuca di Sicilia – це сицилійське селище з населенням близько 6000 людей, розташоване за 80 кілометрів від Палермо. Його характеризують унікальним поєднанням італійської та північноафриканської культур та архітектурних стилів. У 2016 році Самбука здобула звання найкрасивішого італійського селища.

Таунхаус, у якому потрібно буде жити, розташований у самому центрі селища. Нещодавно його відремонтували, зберігши усю автентичність та унікальність будівлі.

Вітальня будинку Airbnb у Самбуці / Фото Airbnb

У 3-поверховому будинку є 2 вітальні, 2 спальні, кухня, зона для роботи, 2 ванних кімнати та додаткова кімната з розкладним диваном. Майбутній господар зможе першим обрати собі спальню до вподоби, а інша залишиться для гостей Airbnb.

Інтер'єр будинку / Фото Airbnb

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Вимоги та умови

Охочі пристати на цю пропозицію та попрацювати на Airbnb повинні відповідати кільком вимогам:

вік – старше ніж 18 років;

розмовна англійська мова;

можливість переїхати до Самбуки з 30 червня 2022 року.

Знати італійську мову необов'язково – її вивчатимуть уже під час перебування на Сицилії. Мовні курси разом з 4 кулінарними майстер-класами входять в навчальну програму, яку учасник проходитиме в перший місяць життя на острові.

Обраний кандидат зможе взяти із собою сім'ю, друга або партнера. Загальна кількість людей не повинна перевищувати 2 дорослих та 2 дітей.

Вигляд на Самбуку з балкона будинку / Фото Airbnb

Аби подати заявку на участь у відборі, потрібно заповнити форму на сайті Airbnb.

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