Без коротких шортів та босих ніг: 8 речей, які не варто робити на борту літака

Подорож літаком – чудовий час, щоб насолоджуватися та отримувати приємні емоції. Розповідаємо про неочевидні правила, які зроблять ваш політ безпечнішим та комфортнішим.

Літак – місце, де потрібно дотримуватсия чітко визначених правил, щоб політ відбувся успішно. Ділимося лайфхаками від стюардес та стюартів, як летіти приємно та безпечно.

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Під час подорожі літаком потрібно дотримуватися простих правил / Фото Unsplash

Не ходіть босі. Можна нерідко побачити людей, які знімають взуття та ходять на борту босоніж. Звісно, під час тривалого перельоту хочеться зняти тісні черевики, щоб дати ногам відпочити. Але на цей випадок краще мати з собою запасні шкарпетки чи навіть домашні капці. Підлога літака – досить брудне місце, і ходити босоніж – негігієнічно.

Не вставайте під час турбулентності. Різкий порив літака може призвести до того, що ви вдаритеся та отримаєте травму. Персонал обов'язково попередить вас про настання турбулентності – вашим завданням є защіпнути пасок безпеки та лишатися на місці. Не ігноруйте відео із правилами безпеки. Дослідження показують, що ті, хто знає правила безпеки, мають на 80 % більше шансів врятуватися в разі надзвичайної ситуації. Не вставайте, навіть якщо літак вже приземлився. Злітно-посадкова смуга – небезпечне місце, де можуть трапитися непередбачувані ситуації. Саме тому потрібно сидіти й не розщібати пасок доти, поки це не дозволить спеціальне табло. Не забувайте пити воду. Під час польоту організм сильно зневоднюється, тому обов'язково вживайте чимало води на борту.

Ще одна неочевидна причина, чому на борту краще бути взутим: якщо ваш літак зробить аварійну посадку, ви зможете швидше та безпечніше покинути кабіну – взуття захистить ваші ноги.



Краще не одягати короткі шорти у літак / Фото Unsplash

Не ставте голову на вікно, коли спите. Пам'ятайте, що ви робите це не перші – там зібралося чимало різних мікробів. Не одягайте короткі шорти. Це також пов'язано з гігієною – адже на вашому місці до вас сиділо чимало людей. Набагато гігієнічніше одягнути штани й випрати їх після польоту.

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