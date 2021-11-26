Без нервів та переплат: як туристам отримати раннє заселення в готель

Часто буває так, що туристи прибувають до готелю вранці, після нічного перельоту, втомлені та сонні. Вони сподіваються, що там будуть вільні кімнати і їх одразу поселять.

Однак жоден готель не може гарантувати раннього поселення тим, хто прибув раніше запланованого часу. Якщо кімнати зайняті або неприбрані – поселити вас не зможуть.

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Чи варто платити на стійці реєстрації

Зазвичай у готелях поселяють людей о 14-й або 15-й годині. Якщо кімнати звільнилися раніше, вас можуть поселити ще до цього стандартного часу.



У готелі може не бути вільних кімнат для того, щоб заселити вас раніше / Фото Unsplash

Але це залежить від багатьох факторів. Навіть якщо є вільні кімнати, не факт, що є вільний персонал, щоб їх підготувати.

Часто туристи починають пропонувати гроші, щоб для них найшли номери. Або ж про таку можливість говорять працівники готелю. Суми чималенькі – за словами українських туристів, можуть сягати 250 доларів. Часто втомлені гості погоджуються на таку суму, щоб тільки нарешті відпочити.

Однак цю проблему можна розв'язати набагато простіше.

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Є тільки один гарантований варіант

Якщо ви хочете приїхати в готель і одразу поселитися номер, зекономивши час та нерви – одразу заплатіть за раннє поселення. Зробіть це в Україні, купуючи поїздку у свого туроператора.



Найкраще – заздалегідь забронювати раннє заселення / Фото Unsplash

Коштуватиме така послуга зовсім небагато – приблизно 20 доларів (але може залежати від туроператора та готелю – 24 канал). Прибувши в готель, ви одразу зможете підійти до стійки реєстрації та попросити, щоб вас поселили негайно.

Тож, якщо ви знаєте, що вас чекає нічний переліт, наперед забронюйте раннє поселення та відпочивайте з комфортом.