Більша за піраміду Хеопса: в ОАЕ побудують гігантську скульптуру, що вразить туристів

Розмір піраміди буде складати 150 метрів у висоту та 300 метрів у довжину. Проєкт отримав назву "Мастаба" і його планують збудувати в пустелі Ліва, за 160 кілометрів від Абу-Дабі.

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Всесвітньо відомий скульптор

Для "Мастаби" планують використати 410 000 різнокольорових сталевих бочок. Їх складуть в мозаїку у вигляді піраміди, що традиційна для ісламської культури.



Так виглядає проєкт великої "Мастаби" / Фото з інстаграму christojeanneclaude

Будівництво Мастаби має зайняти близько 3 років.

Автором проєкту є художник та скульптор Христо Явашев. Він придумав "Мастабу" ще у 1977 році разом зі своєю дружиною Жанною-Клод де Гійєбон.

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Христо Явашев та його дружина прославилися завдяки проєктам, у яких використовували тканини. У 2016 році художник-концептуаліст створив інсталяцію "Плаваючі стежки", що складається із 2 тисяч пластикових кубів, загорнутих в жовтий нейлон.



Проєкт "Плаваючі стежки" / Фото з інстаграму christojeanneclaude

У 2018 році плаваючу "Мастабу" менших розмірів встановили на озері Серпентайн в Лондоні. Однак Христо та його дружина так і не встигли за життя реалізувати проєкт великої "Мастаби". Створенням інсталяції займатиметься його племінник Володимир Явашев.



Плаваюча "Мастаба" в Лондоні / Фото з інстаграму christojeanneclaude

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Зараз в Абу-Дабі триває виставка, на якій можна побачити фотографії проєктів художника та ескізи піраміди.



Виставка в Абу-Дабі / Фото з інстаграму christojeanneclaude

Раніше за задумом художника Тріумфальну арку в Парижі огорнули тканиною. Гроші на цю інсталяцію надав сам Христо Явашев. Вартість інсталяції оцінюють у 14 мільйонів євро.

Дивіться, як Тріумфальну арку в Парижі огорнули тканиною