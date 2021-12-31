Боротьба в олії: чому цей дивовижний спорт обожнюють в Туреччині

Ягли гюреш – саме так називається традиційний турецький вид спорту. Чоловічі єдиноборства в оливковій олії мають дуже багато прихильників.

Суть цього виду спорту полягає у тому, що чоловіки-борці обливаються олією та змагаються в поєдинках. Такі "сеанси боротьби" можуть тривати годинами.

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Правила прості

Боротьба має назву ягли гюреш (yağlı güreş) – в Туреччині її обожнюють і старі, і малі. Рівень борців також різний: є любительські змагання для новачків, а є – ринги для професіоналів.

Правила поєдинків дуже прості – свого суперника потрібно повалити на землю. Той, хто втратив рівновагу, програє.



У змаганнях беруть участь бійці різного рівня / Фото NTVSpor

Щороку проводять фестиваль

Щороку у Киркпинарі проводять триденний фестиваль з цієї боротьби. Туди приїжджають найкращі бійці, щоб з'ясувати, хто стане чемпіоном.

За традицією, бійці не просто борються, а ще й роблять це шкіряних штанах. Штани шиють зі шкіри буйвола і вони важать рекордних 13 кілограмів.

Переможець змагань одержує золотий пояс, вартість якого становить 100 тисяч доларів.

Під час фестивалю використовують до 2 тонн олії, а бійці ще кілька днів пахнуть нею навіть після закінчення змагань.

Як відбуваються змагання: дивіться відео

Навіщо обмазуються олією

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Існує теорія, що це допомогає врівноважити сили противників – коли борці обмащені олією, вага та сила не мають значення, важливою стає тільки техніка бою.

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Також вважають, що олію могли наносити з практичною метою – щоб відганяти комарів та мух.

Бій в олії може тривати дуже довго. Поєдинки могли затягуватися на цілі дні. Однак пізніше час єдиноборства скоротили до 40 хвилин.

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