Боротьба в олії: чому цей дивовижний спорт обожнюють в Туреччині
Джерело:ukr-ayna.com
Ягли гюреш – саме так називається традиційний турецький вид спорту. Чоловічі єдиноборства в оливковій олії мають дуже багато прихильників.
Суть цього виду спорту полягає у тому, що чоловіки-борці обливаються олією та змагаються в поєдинках. Такі "сеанси боротьби" можуть тривати годинами.
Читайте також Новорічні знижки на тури до найпопулярніших країн: заощаджуємо з Coral Travel
Правила прості
Боротьба має назву ягли гюреш (yağlı güreş) – в Туреччині її обожнюють і старі, і малі. Рівень борців також різний: є любительські змагання для новачків, а є – ринги для професіоналів.
Правила поєдинків дуже прості – свого суперника потрібно повалити на землю. Той, хто втратив рівновагу, програє.
У змаганнях беруть участь бійці різного рівня / Фото NTVSpor
Щороку проводять фестиваль
Щороку у Киркпинарі проводять триденний фестиваль з цієї боротьби. Туди приїжджають найкращі бійці, щоб з'ясувати, хто стане чемпіоном.
За традицією, бійці не просто борються, а ще й роблять це шкіряних штанах. Штани шиють зі шкіри буйвола і вони важать рекордних 13 кілограмів.
Переможець змагань одержує золотий пояс, вартість якого становить 100 тисяч доларів.
Під час фестивалю використовують до 2 тонн олії, а бійці ще кілька днів пахнуть нею навіть після закінчення змагань.
Як відбуваються змагання: дивіться відеоТільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Навіщо обмазуються олією
Існує теорія, що це допомогає врівноважити сили противників – коли борці обмащені олією, вага та сила не мають значення, важливою стає тільки техніка бою.
Актуально Що можна, а що суворо заборонено робити в Туреччині: важливі поради мандрівникам
Також вважають, що олію могли наносити з практичною метою – щоб відганяти комарів та мух.
Бій в олії може тривати дуже довго. Поєдинки могли затягуватися на цілі дні. Однак пізніше час єдиноборства скоротили до 40 хвилин.