Суть этого вида спорта заключается в том, что мужчины-борцы обливаются растительным маслом и соревнуются в поединках. Такие "сеансы борьбы" могут длится часами.

Читайте также Новогодние скидки на туры в самые популярные страны: экономим с Coral Travel

Правила просты

Борьба называется ягли гюреш (yağlı güreş) ​​– в Турции ее обожает и стар, и мал. Уровень борцов тоже разный: есть любительские соревнования для новичков, а есть – ринги для профессионалов.

Правила поединков очень просты – своего соперника нужно свергнуть на землю. Утративший равновесие проигрывает.



В соревнованиях принимают участие бойцы разного уровня / Фото NTVSpor

Каждый год проводят фестиваль

Каждый год в Киркпинаре проводят трехдневный фестиваль по этой борьбе. Туда приезжают самые лучшие бойцы, чтобы выяснить, кто станет чемпионом.

По традиции, бойцы не просто борются, а еще и делают это на кожаных штанах. Брюки шьют из кожи буйвола, и они весят рекордных 13 килограммов.

Победитель соревнований получает золотой пояс, стоимость которого составляет 100 тысяч долларов.

Во время фестиваля используют до 2 тонн масла, а бойцы еще несколько дней пахнут им даже после окончания соревнований.

Как проходят соревнования: смотрите видео

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Зачем обмазываются маслом

Существует теория, что это помогает уравновесить силы противников – когда борцы обмазаны маслом, вес и сила не имеют значения, важна только техника боя.

Актуально Что можно, а что строго-настрого запрещено делать в Турции: важные советы путешественникам

Также считают, что масло могли наносить с практической целью – чтобы отгонять комаров и мух.

Бой в масле может длиться очень долго. Поединки могли затягиваться на целые дни. Однако позже время единоборства сократили до 40 минут.