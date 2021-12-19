Обмеження та заборони розпочинаються вже з прильоту до ОАЕ. За ввезення заборонених речей до країни тут можуть навіть заарештувати, і мова йде не лише про очевидні предмети.

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Рецептурні ліки

В ОАЕ дуже суворо ставляться до наркотиків та їх розповсюдження, тож під заборону для провезення підпадають не лише безпосередньо наркотичні речовини, а й рецептурні ліки.

Деякі ліки, які в інших країнах є дозволеними та відпускаються без рецепта, тут заборонені або перебувають під контролем. За їх провезення можуть навіть посадити в тюрму.

Проте туристи можуть подати заявку на отримання дозволу на провезення своїх ліків в ОАЕ через онлайн-систему. Для цього потрібно надати контактну інформацію та лист чи довідку від лікаря, які підтверджують необхідність використання тих чи інших препаратів.

Що не можна брати з собою в ОАЕ / Фото Unsplash

Алкоголь

Алкоголь в ОАЕ легальний і туристи можуть купувати та вживати його у відповідних ліцензованих місцях. Проте провозити алкогольні напої з інших країн можна в обмеженій кількості. Це розповсюджується і на позиції, куплені в Duty Free. Так ви можете легально мати з собою до 4 літрів алкогольних напоїв або до 24 бляшанок пива.

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Порнографія та секс-іграшки

Секс-іграшки, а також порнографічні відео, книги та журнали суворо заборонені в ОАЕ. Це стосується і туристів, які не можуть провезти із собою щось із цих предметів. Тим, хто порушить заборону, загрожує в'язниця.

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