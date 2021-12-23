Українці, які звикли відпочивати на вітчизняних курортах, будуть вражені рівнем сервісу та доступністю гірськолижного відпочинку в Туреччині. Цьогоріч потрапити на гірськолижний курорт Паландокен дуже просто – туди летить прямий рейс із Києва.
До теми Гірськолижна Туреччина: чим особливі курорти Ерджієс та Паландокен
Що відомо про ПаландокенЦей гірськолижний курорт розташований на однойменній горі, усього за 5 кілометрів від міста Ерзурум. Від аеропорту до Паландокена можна дістатися за 15 хвилин. Туристи знайдуть тут добре розвинену інфраструктуру, сучасні підйомники, демократичні ціни. Важливо те, що більшість підйомників розташовані у пішій доступності від готелів.
Гірськолижний курорт Паландокен / Фото 24 канал
Гора Паландокен / Фото 24 канал
Переваги гірськолижного відпочинку в Паландокені
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Чартерні рейси з Києва
Туроператор Coral Travel з 26 грудня запускає прямий чартер до Ерзурума. Політ триває близько 2,5 години. Відстань від аеропорту Ерзурума до курорту Паландокен становить усього 20 кілометрів – туди мандрівників доставить трансфер.
З Києва до Ерзурума можна долетіти прямим чартерним рейсом / Фото 24 канал
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Справді дешеві скі-паси
На курорті є 2 типи підйомників – муніципальні та приватні.
Ціни на муніципальні підйомники:
- Будній день – 65 лір (близько 6 доларів).
- Вихідний день – 115 лір (близько 10 доларів).
Приватні підйомники належать готелям. На курорті є 2 таких готелі:
Готель POLAT PALANDOKEN 5* / Фото 24 канал
Ці готелі мають вищий клас і пропонують туристам придбати абонемент фул-борд плюс – туди включене не тільки триразове харчування, а й скі-паси.
Ціни на підйомники дуже демократичні / Фото 24 канал
На курорті є теплі підйомники-гондоли / Фото 24 канал
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Чудове вечірнє катання
Траси курорту яскраво підсвічуються – це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє кататися в темну пору доби. У цей час на схилах відчутно менше туристів – ви зможете насолодитися екстремальними спусками сповна.
Траси курорту яскраво освітлені ввечері / Фото 24 канал
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Можна обирати різні варіанти харчування
У готелях доступні такі опції: тільки сніданки, сніданок та вечеря, а також фул-борд – триразове харчування. Навіть якщо ви оберете лише сніданки, голодними не залишитеся – ціни на їжу в ресторанах дуже низькі.
Харчуватися в кафе на курорті Паландокен – дуже дешево / Фото 24 канал
Біля підйомників можна придбати перекус за 20 – 25 лір (1,5 – 2 долари). За ці кошти ви отримаєте варіант місцевого хотдога — булочку із м'ясною начинкою.
Біля підйомників можна перекусити місцевим фастфудом за демократичну ціну / Фото 24 канал
Чай та кава біля підйомника коштують 5 – 6 лір, тобто близько 12 гривень.
Поїсти в ресторані на курорті можна за 3 – 7 доларів. За ці кошти ви отримаєте повноцінну другу страву з гарніром та овочами. Турецькі порції вразять мандрівників своїм розміром – зазвичай вони дуже великі та ситні.
Приклад цін у ресторані готелю SNOWDORA:
- суп – 10 лір (менше долара),
- піца – 25 лір (2 долари),
- бургер – 50 лір (4,5 долари).
Ціни на їжу в ресторанах дуже доступні / Фото 24 канал
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Усе спорядження можна взяти в оренду
Якщо у вас немає лижного костюма, маски, шолома, лиж чи сноуборда – не біда. Будь-який предмет тут дають в оренду.
Ціни на оренду спорядження досить низькі:
- Взяти в оренду лижі коштує 60 лір на день (5 доларів), сноуборд – 75 лір (6,5 доларів).
- Одяг для лижників обійдеться 80 лір на день (7 доларів), для сноубордистів – 100 лір (9 доларів). Є також можливість взяти окремі предмети одягу – це обійдеться дешевше.
- Шолом коштує 30 лір на день (2,5 долара), окуляри – ще 20 лір (1,5 долара).
Можна не брати спорядження із собою – на курорті зручна й доступна система оренди / Фото 24 канал
Усе спорядження можна взяти в оренду / Фото 24 канал
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Курорт чудово підходить новачкам
Якщо ніколи не каталися на лижах чи сноуборді – у Паландокені досить просто почати. До послуг туристів тут завжди чергують кваліфіковані інструктори.
Година заняття коштує близько 450 лір – орієнтовно 30 доларів. Після годинного тренування ви зможете самостійно з'їжджати з невеликих гірок.
Новачкам на курорті доступні послуги інструктора / Фото 24 канал
Година заняття з інструктором коштує близько 30 доларів / Фото 24 канал
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На курорті є розваги для дітей
Для малюків та дорослих у Паландокені є окремий санний спуск. Санчата можна взяти в оренду. Це коштує 20 лір на 2 години (близько 2 доларів).
У Паландокені можна взяти в оренду санчата / Фото 24 канал
Розвага доступна дітям і дорослим / Фото 24 канал
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Готелі, розташовані біля підйомників
Навіть ті готелі, що не мають власних підйомників, розташовані дуже зручно. Від готелю до підйомника можна дійти пішки зі спорядженням та у лижних черевиках.
Готелі, біля яких є муніципальні підйомники:
Готель біля підніжжя гори. Його перевагами є доступні ціни на їжу, чудовий вид із кімнат та безпосередня близькість до підйомників.
Готель є муніципальним – тому тут не можна придбати алкоголь. Туристам потрібно зважати на це при виборі місця для відпочинку. Також у SNOWDORA немає кімнати для зберігання лиж – тому цей варіант чудово підійде тим, хто бере спорядження в оренду.
Готель SNOWDORA / Фото 24 канал
Ресторан готелю / Фото 24 канал
Готель біля підніжжя гори Паландокен. Одразу біля нього починаються підйомники. Серед переваг: ресторан із вишуканою їжею та алкоголем, вид на курорт Паландокен, наявність теплого басейну та СПА.
У ресторані цього готелю дуже вишукана кухня / 24 канал
Готель розташований біля підніжжя гори / Фото 24 канал
Розташований вище на горі, ніж попередні 2 готелі. Тут також є підйомники у пішій доступності.
У готелі є місце для того, щоб зберігати лижі. У барі продається алкоголь. Загалом, готель є досить молодіжним – сюди їдуть не тільки відпочивати, а й спілкуватися та розважатися.
DEDEMAN PALANDOKEN – молодіжний готель / Фото 24 канал
Бар готелю приваблює тих, хто полюбляє розважатися / Фото 24 канал