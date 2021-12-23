Українці, які звикли відпочивати на вітчизняних курортах, будуть вражені рівнем сервісу та доступністю гірськолижного відпочинку в Туреччині. Цьогоріч потрапити на гірськолижний курорт Паландокен дуже просто – туди летить прямий рейс із Києва.

До теми Гірськолижна Туреччина: чим особливі курорти Ерджієс та Паландокен

Що відомо про Паландокен Цей гірськолижний курорт розташований на однойменній горі, усього за 5 кілометрів від міста Ерзурум. Від аеропорту до Паландокена можна дістатися за 15 хвилин. Туристи знайдуть тут добре розвинену інфраструктуру, сучасні підйомники, демократичні ціни. Важливо те, що більшість підйомників розташовані у пішій доступності від готелів.



Гірськолижний курорт Паландокен / Фото 24 канал



Гора Паландокен / Фото 24 канал

Переваги гірськолижного відпочинку в Паландокені

Чартерні рейси з Києва

Туроператор Coral Travel з 26 грудня запускає прямий чартер до Ерзурума. Політ триває близько 2,5 години. Відстань від аеропорту Ерзурума до курорту Паландокен становить усього 20 кілометрів – туди мандрівників доставить трансфер.



З Києва до Ерзурума можна долетіти прямим чартерним рейсом / Фото 24 канал

Справді дешеві скі-паси

На курорті є 2 типи підйомників – муніципальні та приватні.

Ціни на муніципальні підйомники:

Будній день – 65 лір (близько 6 доларів).

Вихідний день – 115 лір (близько 10 доларів).

Приватні підйомники належать готелям. На курорті є 2 таких готелі:



Готель POLAT PALANDOKEN 5* / Фото 24 канал

Ці готелі мають вищий клас і пропонують туристам придбати абонемент фул-борд плюс – туди включене не тільки триразове харчування, а й скі-паси.



Ціни на підйомники дуже демократичні / Фото 24 канал



На курорті є теплі підйомники-гондоли / Фото 24 канал

Довідка. У Туреччині зараз відбувається девальвація ліри. Місцеві гроші стрімко впали стосовно долара. Для населення країни це стало економічною кризою. Однак туристи можуть дозволити собі набагато більше – адже їдуть до країни з доларами. Станом на 23 грудня за 1 долар в обмінниках дають близько 11,4 ліри.

Чудове вечірнє катання

Траси курорту яскраво підсвічуються – це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє кататися в темну пору доби. У цей час на схилах відчутно менше туристів – ви зможете насолодитися екстремальними спусками сповна.



Траси курорту яскраво освітлені ввечері / Фото 24 канал

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Можна обирати різні варіанти харчування

У готелях доступні такі опції: тільки сніданки, сніданок та вечеря, а також фул-борд – триразове харчування. Навіть якщо ви оберете лише сніданки, голодними не залишитеся – ціни на їжу в ресторанах дуже низькі.



Харчуватися в кафе на курорті Паландокен – дуже дешево / Фото 24 канал

Біля підйомників можна придбати перекус за 20 – 25 лір (1,5 – 2 долари). За ці кошти ви отримаєте варіант місцевого хотдога — булочку із м'ясною начинкою.



Біля підйомників можна перекусити місцевим фастфудом за демократичну ціну / Фото 24 канал

Чай та кава біля підйомника коштують 5 – 6 лір, тобто близько 12 гривень.

Поїсти в ресторані на курорті можна за 3 – 7 доларів. За ці кошти ви отримаєте повноцінну другу страву з гарніром та овочами. Турецькі порції вразять мандрівників своїм розміром – зазвичай вони дуже великі та ситні.

Приклад цін у ресторані готелю SNOWDORA:

суп – 10 лір (менше долара),

піца – 25 лір (2 долари),

бургер – 50 лір (4,5 долари).



Ціни на їжу в ресторанах дуже доступні / Фото 24 канал

Усе спорядження можна взяти в оренду

Якщо у вас немає лижного костюма, маски, шолома, лиж чи сноуборда – не біда. Будь-який предмет тут дають в оренду.

Ціни на оренду спорядження досить низькі:

Взяти в оренду лижі коштує 60 лір на день (5 доларів), сноуборд – 75 лір (6,5 доларів).

сноуборд – 75 лір Одяг для лижників обійдеться 80 лір на день (7 доларів), для сноубордистів – 100 лір (9 доларів). Є також можливість взяти окремі предмети одягу – це обійдеться дешевше.

для сноубордистів – 100 лір Є також можливість взяти окремі предмети одягу – це обійдеться дешевше. Шолом коштує 30 лір на день (2,5 долара), окуляри – ще 20 лір (1,5 долара).



Можна не брати спорядження із собою – на курорті зручна й доступна система оренди / Фото 24 канал



Усе спорядження можна взяти в оренду / Фото 24 канал

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Курорт чудово підходить новачкам

Якщо ніколи не каталися на лижах чи сноуборді – у Паландокені досить просто почати. До послуг туристів тут завжди чергують кваліфіковані інструктори.

Година заняття коштує близько 450 лір – орієнтовно 30 доларів. Після годинного тренування ви зможете самостійно з'їжджати з невеликих гірок.



Новачкам на курорті доступні послуги інструктора / Фото 24 канал



Година заняття з інструктором коштує близько 30 доларів / Фото 24 канал

На курорті є розваги для дітей

Для малюків та дорослих у Паландокені є окремий санний спуск. Санчата можна взяти в оренду. Це коштує 20 лір на 2 години (близько 2 доларів).



У Паландокені можна взяти в оренду санчата / Фото 24 канал



Розвага доступна дітям і дорослим / Фото 24 канал

Довідка. Для того, щоб потрапити в Туреччину, мандрівникам потрібно отримати HES-код. Згенерувати його можна на сайті.

Готелі, розташовані біля підйомників

Навіть ті готелі, що не мають власних підйомників, розташовані дуже зручно. Від готелю до підйомника можна дійти пішки зі спорядженням та у лижних черевиках.

Готелі, біля яких є муніципальні підйомники:

Готель біля підніжжя гори. Його перевагами є доступні ціни на їжу, чудовий вид із кімнат та безпосередня близькість до підйомників.

Готель є муніципальним – тому тут не можна придбати алкоголь. Туристам потрібно зважати на це при виборі місця для відпочинку. Також у SNOWDORA немає кімнати для зберігання лиж – тому цей варіант чудово підійде тим, хто бере спорядження в оренду.



Готель SNOWDORA / Фото 24 канал



Ресторан готелю / Фото 24 канал

Готель біля підніжжя гори Паландокен. Одразу біля нього починаються підйомники. Серед переваг: ресторан із вишуканою їжею та алкоголем, вид на курорт Паландокен, наявність теплого басейну та СПА.



У ресторані цього готелю дуже вишукана кухня / 24 канал



Готель розташований біля підніжжя гори / Фото 24 канал

Важливо. Готелі SNOWDORA та DEDEMAN PALANDOKEN Ski Lodge чудово підійдуть тим, хто хоче навчитися кататися на лижах. Біля підніжжя гори послуги інструкторів коштують дешевше – близько 30 доларів за годину. Вище ціни можуть сягати 50 доларів.

Розташований вище на горі, ніж попередні 2 готелі. Тут також є підйомники у пішій доступності.

У готелі є місце для того, щоб зберігати лижі. У барі продається алкоголь. Загалом, готель є досить молодіжним – сюди їдуть не тільки відпочивати, а й спілкуватися та розважатися.



DEDEMAN PALANDOKEN – молодіжний готель / Фото 24 канал



Бар готелю приваблює тих, хто полюбляє розважатися / Фото 24 канал