Вчені розповідають, що трапилося і чому піраміди перестали цікавити правителів Єгипту. Дослідження про це опублікували в журналі Live Science.

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Відмовилися від символу влади

Піраміди були символом влади та могутності єгипетських правителів.

Традиція будувати піраміди починається від часів царя Джосера, який правив з 2630 до 2611 року до нашої ери. Саме він побудував першу піраміду у Саккарі.



З часом фараони відмовилися від будівництва пірамід / Фото Unsplash

Останнім правителем, який наказав звести піраміду, був Яхмос I. Роки його правління тривали з 1550 до 1525 року до нашої ери. Ця піраміда була збудована в Абідосі.

Після Яхмоса жага будувати піраміди у фараонів майже зникла. Наступних правителів ховали у так званій Долині царів, що розташована на території сучасного міста Луксор.

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Піраміди не захищали від пограбування

Теорій, чому царі відмовилися від пірамід, існує чимало. Професор єгиптології Пітер Дер Мануелян вважає, що фараони вирішили робити свої гробниці більш захищеними – адже піраміди неодмінно грабували.

Тоді королівські поховання почали робити в далекій долині – їх вирубували в скелі. Туди приставляли велику кількість охоронців.

На підтвердження цієї теорії вчені наводять приклад піраміди Яхмоса. Остання із пірамід була побудована нестандартно – поховальну камеру з тілом фараона розмістили не під спорудою, а на пів кілометра далі углиб пустелі.

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Ймовірно, таким чином фараон хотів захистити місце свого поховання від розкрадачів гробниць.



Рельєф Долини царів нагадує піраміду / Фото About Planet

Також науковці вважають, що чималу роль зіграв рельєф Долини царів, куди вони перенесли свої поховання. У місці поховання розташована вершина Ель-Курн, що нагадує піраміду своєю формою. Отже, всі королівські гробниці немов розташовані під пірамідою.

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