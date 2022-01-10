Чому рейси з пересадкою коштують дешевше, ніж прямі: несподіване пояснення
Джерело:Smarter Travel
Здається, все має бути навпаки: адже для рейсів з пересадкою потрібно більше ресурсів. Однак в реальності картина інша – ті, хто хоче летіти прямими рейсами, змушені платити більше.
Для авіакомпаній так дешевше
Пасажирам здається, що пересадка – це зайві витрати пального, потреба обслуговувати більше літаків та платити зарплату персоналу. Усе так, але є пункти, де компанії можуть скоротити витрати.
Вам сподобається Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни
Мандрівники не так активно купують квитки на довгі рейси. Авіакомпаніям доводиться відправляти рейси напівпустими, а це збитково.
Натомість короткі маршрути за популярними напрямками купують набагато краще. Тут в літаках майже не буває вільних місць. Тому виходить, що компанії вигідніше зробити 2 коротких перельоти, ніж 1 довгий.
Пасажири купуватимуть квитки як до кінцевого пункту призначення, так і до проміжного. У середньому летіти з пересадкою для пасажирів дешевше на 32 відсотки.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Обирають зручні аеропорти
Пасажири краще купують квитки на рейси з пересадками / Фото Unsplash
Компанії намагаються робити пересадку в хабі – аеропорту, де базуються їх літаки. Так вони економлять на обслуговуванні – ці аеропорти часто надають знижки.
До теми Скільки часу триває найдовший переліт у світі і як пасажири розважаються на борту
Дізнайтеся цікаві факти про компанію Ryanair: дивіться відео