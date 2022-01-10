Чому рейси з пересадкою коштують дешевше, ніж прямі: несподіване пояснення

Здається, все має бути навпаки: адже для рейсів з пересадкою потрібно більше ресурсів. Однак в реальності картина інша – ті, хто хоче летіти прямими рейсами, змушені платити більше.

Для авіакомпаній так дешевше

Пасажирам здається, що пересадка – це зайві витрати пального, потреба обслуговувати більше літаків та платити зарплату персоналу. Усе так, але є пункти, де компанії можуть скоротити витрати.

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Мандрівники не так активно купують квитки на довгі рейси. Авіакомпаніям доводиться відправляти рейси напівпустими, а це збитково.

Натомість короткі маршрути за популярними напрямками купують набагато краще. Тут в літаках майже не буває вільних місць. Тому виходить, що компанії вигідніше зробити 2 коротких перельоти, ніж 1 довгий.

Пасажири купуватимуть квитки як до кінцевого пункту призначення, так і до проміжного. У середньому летіти з пересадкою для пасажирів дешевше на 32 відсотки.

Обирають зручні аеропорти

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Пасажири краще купують квитки на рейси з пересадками / Фото Unsplash

Компанії намагаються робити пересадку в хабі – аеропорту, де базуються їх літаки. Так вони економлять на обслуговуванні – ці аеропорти часто надають знижки.

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