Найдовший політ у світі відбувається за рейсом Нью-Йорк – Сінгапур. Він триває майже 19 годин. Цей рейс виконують Singapore Airlines.
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Дізнайтеся деталі про найтриваліший політ:
- Вперше політ відбувся 9 листопада 2020 року.
- Відстань польоту складає 15 349 кілометрів.
- Час польоту – 18 годин 50 хвилин
- Літак – Airbus A350-900ULR.
- Номер рейсу SQ23.
Під час польоту пасажири долають близько третини відстані екватора. Вартість квитка в один бік становить близько 650 доларів.
Маршрут найдовшого авіаперельоту в світі / Фото Samhui
Як розважатися на борту
Під час такого тривалого перельоту можна занудьгувати. Однак пасажирам доступний широкий вибір фільмів та музики різними мовами.
Окрім того, на борту працює швидкісний Wi-Fi за додаткові кошти. Він доступний майже протягом усього польоту – окрім 2,5 годин, коли літак перебуває над північною частиною Тихого океану.
Зазвичай рейс вирушає з Нью-Йорка о 23 годині, щоб прибути в Сінгапур о 5 годині ранку післязавтра.
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