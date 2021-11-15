Чому туристам краще не застеляти ліжко в готелі: названо причину

Якщо ви мешкаєте в готелі протягом кількох днів або навіть тижнів, то, ймовірно, хочете, щоб вам час від часу міняли постільну білизну. Однак застелене ліжко може стати на заваді цьому простому ритуалу.

Покоївки готелів розповідають, що туристам краще не застеляти ліжко ані при виїзді, ні тоді, коли вони йдуть з готелю у справах. Все тому, що це там можуть просто не змінити постільну білизну.

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Застелене ліжко важко перестелити

Ідеально застелене ліжко набагато складніше перестелити. Це займає більше часу та зусиль.

Окрім того, якщо ви ретельно застелили ліжко, персонал може подумати, що на ньому взагалі не спали. В такому разі на ньому не змінять постільну білизну.



Коли ліжко ідеально застелене, можна подумати, що на ньому не спали / Фото Unsplash

Тому зробіть так, щоб було очевидно: на ліжку спали й тут можна і потрібно міняти постіль.

Як допомогти персоналу



Найкраща допомога – зняти брудну постіль / Фото Unsplash

Якщо ви справді хочете допомогти покоївці, зніміть усю брудну постіль та зберіть рушники. Покладіть усе разом, щоб це було просто взяти.

Це значно зекономить час та зусилля людини, яка буде прибирати ваш номер.

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Не залишайте телевізор увімкненим

Ще одна порада туристам – не залишати увімкнений телевізор, коли покидаєте номер. Коли покоївка чує, що в кімнаті працює телевізор, то не може зрозуміти, чи є там хтось.

Їй доведеться дзвонити на стійку реєстрації, щоб дізнатися, чи можна прибирати. Це займе зайвий час та зусилля.