Чому єгипетський синій колір увійшов в історію та як його виготовляли

Синій колір є частиною єгипетської культури протягом віків. Здається, що в цій країні завжди не вистачає синього: адже тут панує пустеля і досить мало води.

Чому потрібен був саме синій колір

Традиційно в Єгипті розфарбовували синім кольором храми та робили амулети. Синій барвник не є природнім – його змішували, поєднуючи різні пігменти.

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Древні єгиптяни асоціювали синій колір з небом та з річкою Ніл. Саме Ніл був символом родючості та головною артерією життя.



Кубок з єгипетським синім пігментом в місті Помпеї / Фото Dan Diffendale

Також єгиптяни вважали, що "волосся богів було зроблене із дорогоцінного лазуриту". Лазурит – напівдорогоцінний камінь, що має темно-синій колір.

Як робили синю фарбу

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У Древньому Єгипті знайшли рішення, як забезпечити потребу в синьому кольорі. Цю синтетичну фарбу виготовляли з молотого вапняку, піску та мідних мінералів (наприклад, лазуриту та малахіту).

Усі інгредієнти змішували та сильно нагрівали. У результаті отримували щось схоже на скло. Згодом отримане "скло" перетирали в пудру та змішували із загущувачами – наприклад, яєчним білком.

В результаті отримували досить стійку фарбу, якою вкривали гробниці фараонів, стіни храмів, монументи богам, статуетки та амулети.

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Амулет під назвою "назар" / Фото Unsplash

Єгипетський синій колір вважають однією із перших синтетичних фарб. Навіть сьогодні в Єгипті поважають синій – його можна зустріти на численних амулетах під назвою "назар", які, за повір'ям, захищають від злого ока.

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