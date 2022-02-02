Чому єгипетський синій колір увійшов в історію та як його виготовляли
Джерело:Egyptian Streets
Синій колір є частиною єгипетської культури протягом віків. Здається, що в цій країні завжди не вистачає синього: адже тут панує пустеля і досить мало води.
Чому потрібен був саме синій колір
Традиційно в Єгипті розфарбовували синім кольором храми та робили амулети. Синій барвник не є природнім – його змішували, поєднуючи різні пігменти.
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Древні єгиптяни асоціювали синій колір з небом та з річкою Ніл. Саме Ніл був символом родючості та головною артерією життя.
Кубок з єгипетським синім пігментом в місті Помпеї / Фото Dan Diffendale
Також єгиптяни вважали, що "волосся богів було зроблене із дорогоцінного лазуриту". Лазурит – напівдорогоцінний камінь, що має темно-синій колір.Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.
Як робили синю фарбу
У Древньому Єгипті знайшли рішення, як забезпечити потребу в синьому кольорі. Цю синтетичну фарбу виготовляли з молотого вапняку, піску та мідних мінералів (наприклад, лазуриту та малахіту).
Усі інгредієнти змішували та сильно нагрівали. У результаті отримували щось схоже на скло. Згодом отримане "скло" перетирали в пудру та змішували із загущувачами – наприклад, яєчним білком.
В результаті отримували досить стійку фарбу, якою вкривали гробниці фараонів, стіни храмів, монументи богам, статуетки та амулети.
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Амулет під назвою "назар" / Фото Unsplash
Єгипетський синій колір вважають однією із перших синтетичних фарб. Навіть сьогодні в Єгипті поважають синій – його можна зустріти на численних амулетах під назвою "назар", які, за повір'ям, захищають від злого ока.
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