Coachella повертається: легендарний фестиваль пройде без будь-яких коронавірусних обмежень

У 2022 році знаменитий музичний фестиваль Coachella відбудеться вперше з початку пандемії. Ба більше, на ньому не діятимуть жодні коронавірусні обмеження.

Coachella без ковідних обмежень

Організатори заявили, що для входу на фестиваль не вимагатимуть сертифікатів вакцинації, тестування на коронавірус чи навіть обов'язкового носіння масок. Це рішення зробило Coachella першим масштабним фестивалем, який скасував усі ковідні обмеження.

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Однак представники фестивалю додали, що немає жодних гарантій того, що відвідувачі не заразяться коронавірусом. Саме тому усі охочі відвідати Coachella, а особливо ті, хто перебуває у групах ризику важкого перебігу COVID-19, повинні самостійно оцінити ймовірну загрозу та прийняти виважене рішення.

Крім того, ніхто не виключає, що до моменту проведення Coachella, епідеміологічна ситуація може змінитися, а обмеження та особливі умови доведеться відновити.

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Coachella-2022 пройде у вихідні 15 – 17 та 22 – 24 квітня у місті Індіо, що у штаті Каліфорнія, США. Програми обох тижнів будуть однаковими. Хедлайнерами фестивалю стали Гаррі Стайлз, Біллі Айліш та Ye (Каньє Вест). Також виступатимуть: Lil Baby, 21 Savage, Stromae, Doja Cat, Fatboy Slim, Måneskin та багато інших.

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