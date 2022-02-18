Coachella без ковидных ограничений

Организаторы заявили, что для входа на фестиваль не будут требовать сертификатов вакцинации, тестирования на коронавирус или даже обязательного ношения масок . Это решение сделало Coachella первым масштабным фестивалем, который отменил все ограничения.

Это интересно В Грецию за спокойным отдыхом: преимущества отеля ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES 5*

Однако представители фестиваля добавили, что нет никаких гарантий того, что посетители не заразятся коронавирусом. Именно поэтому все желающие посетить Coachella, а особенно те, кто находится в группах риска тяжелого течения COVID-19, должны самостоятельно оценить вероятную угрозу и принять взвешенное решение.

Кроме того, никто не исключает, что к моменту проведения Coachella эпидемиологическая ситуация может измениться, а ограничения и особые условия придется восстановить.

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Coachella-2022 пройдет в выходные 15 – 17 и 22 – 24 апреля в городе Индио, штат Калифорния, США. Программы обеих недель будут одинаковыми. Хедлайнерами фестиваля стали Гарри Стайлз, Билли Айлиш и Ye (Канье Уэст). Также выступят: Lil Baby, 21 Savage, Stromae, Doja Cat, Fatboy Slim, Måneskin и многие другие.