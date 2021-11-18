Для повної безпеки: яка страховка потрібна лижникам та сноубордистам

Усі туристи знають, що для виїзду за кордон потрібно купувати туристичну страховку. Для катання на лижах або сноуборді недостатньо звичайного страхування. Розповідаємо, який варіант потрібно обирати тим, хто полюбляє гірськолижні розваги.

Мандрівникам, які полюбляють проводити час активно, доведеться придбати туристичне страхування вищого класу, ніж зазвичай. Страхові компанії запропонують вам на вибір страхування класу "Активний туризм", "Спорт" або "Зимові види спорту".

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Покривають ризики

Ці види страховок покривають ті ризики, що виникають під час занять активними видами відпочинку. Сюди входять також лижі та сноуборди.

У різних страхових компаніях умови страхового покриття можуть відрізнятися, тому обов'язково детальніше дізнавайтеся про це перед покупкою.

Окрім того, страховки класу "Активний туризм" та "Спорт" підходять і людям, які полюбляють ходити в гори. Адже гірські походи також пов'язані з підвищеним рівнем небезпеки.



Для гірськолижного відпочинку потрібне страхування вищого класу, ніж зазвичай / Фото Unsplash

А страхування класу "Зимові види спорту" можуть купувати ті, хто планує підійматися на вершини висотою понад 3000 метрів, заняття альпінізмом та професійний зимовий спорт.

Не забудьте про Covid

У період пандемії страхові компанії почали включати до страховок також випадки, пов'язані із захворюванням на Covid-19. Обов'язково дізнайтеся, чи покриває ваша страховка такі ризики. Якщо ні, краще обрати інший варіант.

Страхування від невиїзду

Також туристам часто пропонують страхування від невиїзду – у такому разі вам повернуть гроші, навіть якщо ви не зможете поїхати в мандрівку через особисті причини. Також вам повернуть кошти, якщо ви не змогли поїхати через коронавірус.

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Страхування тих, хто відпочиває в Україні



Для тих, хто мандрує Україною, також є варіанти страхування / Фото Unsplash

Якщо їдете на гірськолижні курорти в Україні, також не забудьте подбати про страхування. Зараз існує чимало пропозицій для мандрівників Україною.

Звісно, страхування для катання на лижах в Україні зовсім не обов'язкове. Але воно здатне полегшити вам життя та подарувати впевненість у своєму відпочинку.