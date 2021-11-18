Для полной безопасности: какая страховка нужна лыжникам и сноубордистам

Все туристы знают, что для выезда за границу нужно покупать страховку. Для катания на лыжах или сноуборде недостаточно обычного страхования. Рассказываем, какой вариант нужно выбирать тем, кто любит горнолыжные развлечения.

Путешественникам, которые любят проводить время активно, придется приобрести туристическое страхование более высокого класса, чем обычно. Страховые компании предложат вам на выбор страхование класса "Активный туризм", "Спорт" или "Зимние виды спорта".

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Покрывают риски

Эти виды страховок покрывают те риски, которые возникают при занятиях активными видами отдыха. Сюда также входят лыжи и сноуборды.

В разных страховых компаниях условия страхового покрытия могут отличаться, поэтому обязательно узнайте об этом подробнее перед покупкой.

Кроме того, страховки класса "Активный туризм" и "Спорт" подходят и людям, которые любят ходить в горы. Ведь горные походы тоже связаны с повышенным уровнем опасности.



Для горнолыжного отдыха требуется страхование более высокого класса, чем обычно / Фото Unsplash

А страхование класса "Зимние виды спорта" могут покупать те, кто планирует взбираться на вершины высотой более 3000 метров, занятия альпинизмом и профессиональный зимний спорт.

Не забудьте о Covid

В период пандемии страховые компании начали включать в страховки также случаи, связанные с заболеванием Covid-19. Обязательно узнайте, возмещает ли ваша страховка такие риски. Если нет, лучше выбрать другой вариант.

Страхование от невыезда

Также туристам часто предлагают страхование от невыезда – в таком случае вам вернут деньги, даже если вы не сможете уехать в путешествие по личным причинам. Также вам вернут деньги, если вы не смогли поехать из-за коронавируса.

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Страхование отдыхающих в Украине



Для тех, кто путешествует по Украине, также есть варианты страхования / Фото Unsplash

Если едете на горнолыжные курорты в Украине, также не забудьте позаботиться о страховке. Сейчас существует немало предложений для путешественников по Украине.

Конечно, страховка для катания на лыжах в Украине совсем не обязательна. Но она способна облегчить вам жизнь и подарить уверенность в своем отдыхе.