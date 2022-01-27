Австрія

Австрія пропонує мандрівникам вражаючі гірськолижні курорти: наприклад, Інсбрук, Зельден та Кітцбюель. Для тих, хто не катається на лижах, спектр розваг не менший.

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Зимовий Гальштат / Фото Unsplash

Австрійські містечка, наприклад, Зальцбург чи Гальштат, чарівні в будь-яку пору року. Тут можна милуватися Альпами з чашкою гарячого глінтвейну.

Також можна відправитися у Відень і досхочу бродити місцевими музеями та кав'ярнями, у яких менше туристів, ніж зазвичай.

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Острови Фіджі



Острови Фіджі приваблюють туристів розкішною природою / Фото Unsplash

В цю пору року місцевість купається у сонячному світлі – адже в Південній півкулі панує літо.

Острови Фіджі розташовані на схід від Австралії. Мандрівники їдуть сюди, щоб насолоджуватися пляжами з білим піском та неймовірно чистою і теплою водою. Вражаючі тропічні краєвиди теж не залишають байдужими.

На островах можна зайнятися дайвінгом, снорклінгом, каякінгом, плаванням серед тропічних риб, сплавом гірськими річками тощо.

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Ванкувер, Канада



Міст Капілано / Фото Unsplash

Незвичний напрям для відпочинку взимку. Ванкувер – досить "холодне" місто, однак це надає йому особливого шарму.

Це місто вважають одним із самих чистих та зелених місць на планеті – отже, сюди треба їхати для єднання з природою.

У сонячну погоду туристи можуть прогулюватися легендарним підвісним мостом Капілано й вирушити до соснових лісів над однойменною річкою. Ванкувер подарує мандрівникам справжню зимову казку.