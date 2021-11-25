Дорогою до Буковеля: 5 цікавих місць, які можна відвідати

Якщо ви їдете на гірськолижний курорт Буковель власною машиною, дорогою можете відвідати ще кілька чудових локацій. Серед них як природа із панорамою гір, так і пам'ятки архітектури.

Українські Карпати багаті дивовижними місцями. Пропонуємо вашій увазі 5 із них. Відвідування цих місць не займе багато часу, але подарує приємні враження.

До теми Гірськолижний рай та безліч розваг: чому український Буковель приваблює людей з усього світу

Манявський скит



Манявський скит / Фото Md-Ukraine

Православний монастир, який називають "українським Афоном". Монастир вважають пам'яткою архітектури початку XVII сторіччя. Окрім Скита, тут також є величний Манявський водоспад.

Адреса: село Манява, Богородчанський район, Івано-Франківська область.

Татарів



Так виглядає Татарів / Фото РБК-Україна

Татарів – мальовниче село у долині річки Прут. Сюди можна їхати не тільки взимку, а й будь-яку пору року. У Татарові відкривається панорама гір Синяк та Хом'як.

Неподалік села розташований водоспад Гук. Звідси також можна дістатися полонини Хом'яків.

Як знайти село: село Татарів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Микуличин



Село Микуличин / Фото Koruna

Микуличин – найдовше село України та одне з найбільших в Карпатах. Село оточують невисокі гори. Це місце менш популярне серед туристів, а тому тут можна відпочити в тиші та спокої.

Любителі пива тут знайдуть гуцульську броварню, що стала візитівкою села.

Адреса пивоварні: вулиця Грушевського, 68б, Микуличин, Івано-Франківська область.

Яремче



Водоспад у Яремче / Фото IGotoWorld

Хто з вас не чув про знаменитий водоспад Пробій та ярмарок у Яремче? Тут ви знайте чудові вироби майстрів різних ремесел і точно придбаєте додому сувеніри. Ярмарок працює протягом усього року, тому чимало туристів заїжджають туди дорогою до Буковелю.

Також у Яремчі можна помилуватися водоспадом та пообідати у численних колибах. Окремо варто відвідати ресторан "Гуцульщина", який є чудовим зразком місцевої архітектури.

Адреса ресторану "Гуцульщина": вулиця Івана Петраша, 2, Яремче, Івано-Франківська область.

До теми Зимові інста-ідеї для фото з подорожей: 12 яскравих прикладів

Ворохта



Віадук у Ворохті / Фото Zruchno.Travel

Щоб відвідати Ворохту, доведеться зробити невеликий гак. Однак воно того вартує – тут можна побачити кам'яний арковий віадук через річку Прут.

Цей віадук є одним із найдовших та найстаріших у Європі.

Адреса віадуку: селище Ворохта, ІНадвірнянський район, Івано-Франківська область.