По дороге в Буковель: 5 интересных мест, куда можно заехать

Если вы едете на горнолыжный курорт Буковель собственной машиной, по дороге можете посетить еще несколько замечательных локаций. Среди них как природа с панорамой гор, так и памятки архитектуры.

Украинские Карпаты богаты удивительными местами. Предлагаем вашему вниманию 5 из них. Посещение этих мест не займет много времени, но подарит приятные впечатления.

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Манявский скит



Манявский скит / Фото Md-Ukraine

Православный монастырь, который называют "украинским Афоном". Монастырь считается памятником архитектуры начала XVII века. Кроме Скита, здесь есть также величественный Манявский водопад.

Адрес: село Манява, Богородчанский район, Ивано-Франковская область.

Татаров



Так выглядит Татаров / Фото РБК-Украина

Татаров – живописное село в долине реки Прут. Сюда можно ехать не только зимой, но и любое время года. В Татарове открывается панорама гор Синяк и Хомяк.

Недалеко от села расположен водопад Гук. Отсюда также можно добраться до горной долины Хомяков.

Как найти село: село Татаров, Надворнянский район, Ивано-Франковская область.

Микуличин



Село Микуличин / Фото Koruna

Микуличин – самое длинное село Украины и одно из самых больших в Карпатах. Село окружают невысокие горы. Это место менее популярно среди туристов, поэтому здесь можно отдохнуть в тишине и покое.

Любители пива здесь найдут гуцульскую пивоварню, ставшую визитной карточкой села.

Адрес пивоварни: улица Грушевского, 68б, Микуличин, Ивано-Франковская область.

Яремче



Водопад в Яремче / Фото IGotoWorld

Кто из вас не слышал о знаменитом водопаде Пробий и ярмарке в Яремче? Здесь вы знайте отличные изделия мастеров разных ремесел и точно приобретете сувениры. Ярмарка работает в течение всего года, поэтому многие туристы заезжают туда по дороге в Буковель.

Также в Яремче можно полюбоваться водопадом и пообедать в многочисленных колыбах. Отдельно стоит посетить ресторан "Гуцульщина", который является отличным образцом местной архитектуры.

Адрес ресторана "Гуцульщина": улица Ивана Петраша, 2, Яремче, Ивано-Франковская область.

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Ворохта



Виадук в Ворохте / Фото Zruchno.Travel

Чтобы посетить Ворохту, придется сделать небольшой крюк. Однако оно того стоит – здесь можно увидеть каменный арочный виадук через реку Прут.

Этот виадук является одним из самых длинных и старых в Европе.

Адрес виадука: поселок Ворохта, Надворнянский район, Ивано-Франковская область.