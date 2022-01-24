Гід по алкоголю: що пити й де купувати спиртне в Туреччині
Джерело:Tripadvisor
Туристи, які їдуть на відпочинок, хочуть насолоджуватися місцевими та імпортними алкогольними напоями. Дізнайтеся, де їх можна придбати та на що звернути увагу.
Усім туристам відомо, що Туреччина – мусульманська країна. Мусульманам заборонено вживати алкоголь, втім, чимало людей ведуть світське життя і не зважають на релігійні заборони. Туристи також можуть купувати алкогольні напої та вживати їх у дозволених місцях.
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Що пити в Туреччині
У цій країні є місцевий напій – анісова горілка під назвою "раки". Вона має міцність 40 – 50 градусів. Зазвичай її не п'ють нерозбавленою.
Раки – міцний турецький напій / Фото Info-turk
До раки заведено додавати 3 – 4 частини води. Нерозведений раки має міцний та пекучий смак, а розведена водою має солодкуватий присмак та яскравий аромат.
Раки часто привозять як сувенір. Однак треба бути обережними – в туристичних магазинах, як правило, продають напій середньої якості. Хороша горілка раки коштує 10 – 20 доларів за пляшку.
Мандрівники можуть скуштувати місцеве вино / Фото Unsplash
Також на відпочинку вам запропонують місцеве пиво та вино. Їх можна вживати без застережень.
Міцні алкогольні напої у готелях можуть виявитися сумнівної якості. Усе тому, що через високі податки горілка, віскі та текіла часто виявляються підробками. Якісний міцний алкоголь вам запропонують хіба що у дорогих готелях.
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Де купувати алкоголь у Туреччині
Є 4 основних варіанти, доступні мандрівникам:
- В супермаркетах, що мають ліцензію на продаж алкоголю. Там можна знайти й раки на сувеніри.
- В барах та ресторанах.
- У місцевих магазинах. Однак будьте обережні, щоб не натрапити на підробку.
- В Duty Free – тут ви точно знайдете якісний іноземний алкоголь.