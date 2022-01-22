Туристи, які відпочивають на популярних курортах із системою "все включено", часто навіть не виходять за межі готелю. А сувеніри купують в крамничці на території. Розповідаємо, чому обов'язково варто відвідати сувенірні магазини поза межами готелю.
Читайте також Турецький курорт Ерджієс: запаморочливі знижки на гірськолижний відпочинок у високий сезон
-
Завищені ціни
У крамниці в готелі часто ціни набагато вищі, ніж у звичайних магазинах у місті чи на ринку. Це пов'язано із тим, що деякі гості не знають реальних цін і готові придбати подарунки за підвищену вартість.
Щоб не купувати сувеніри втридорога, відвідайте інші крамниці, порівняйте ціни, і тільки після цього зробіть вибір, де придбати подарунки.
-
Обмежений вибір
Такі магазини зазвичай дуже маленькі, тому в них не надто велика кількість різних видів подарунків. Якщо хочете мати більший вибір, йдіть на базар або у великі магазини.
Обов'язково порівняйте ціни у різних магазинах / Фото Unsplash
-
Не можна торгуватися
У Єгипті й Туреччині заведено торгуватися як на базарі, так і в невеликих крамничках. В готельному сувенірному магазині ціни, як правило, фіксовані, тому домовитися про зниження вартості не вийде.
-
Можна натрапити на підробку
В готелі туристи почуваються розслаблено, тому готові довіряти місцевій крамниці. І можуть придбати речі, які виглядають непогано та продаються під логотипами відомих брендів. Однак часто їх чекає гірке розчарування – за чималі гроші можна купити підробку.
Тому ретельно перевіряйте якість речей, парфумів, косметики, навіть якщо купуєте в хорошому готелі. Якщо виникають сумніви – краще відмовитися від покупки.
Варто дізнатися Названо найпопулярніші напрямки, куди поїдуть туристи у 2022 році
-
Продавці вміло маніпулюють
У магазині при готелі вам можуть запропонувати каву, чай або прохолодні напої безкоштовно. І вам нічого не залишиться, як купити щось – адже ви будете почуватися зобов'язаними.
У ціну товарів точно буде закладена і вартість вашого напою, і чималенька націнка, тому не поспішайте піддаватися на маніпуляції.