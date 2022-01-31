Глина та олія: як зберегти красу в подорожі за допомогою простих засобів

Усім мандрівникам відоме відчуття, коли під час поїздки волосся стає сухим, а на шкірі з'являються висипи. Дізнайтеся, як полегшити стан свого організму й допомогти йому подолати стрес.

Кокосова олія для волосся

Під час відпочинку на морі волосся часто потерпає від сонця, солі, та води. Невчасне розчісування й відсутність під рукою звичних засобів догляду тільки погіршують ситуацію.

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Кокосова олія допоможе врятувати волосся / Фото Unsplash

Врятувати волосся від пошкодження допоможе кокосова олія. Її можна наносити як маску під час миття, а потім змивати водою.

Також цю олію часто наносять на сухі кінчики й не змивають.

Глина для шкіри



Глина стане в пригоді для очищення шкіри / Фото Unsplash

Цей недорогий засіб врятує шкіру від загрубілих клітин та забруднень. Глину можна наносити як маску, або вмиватися розведеною глиною.

Глина допоможе освіжити шкіру не тільки на обличчі, а й на тілі. Візьміть із собою пакетик із глиною на відпочинок – однак обов'язково купуйте засіб із сертифікатами якості.

Масло виноградних кісточок для шкіри



Олія з виноградних кісточок містить безліч корисних речовин / Фото Unsplash

Масло виноградних кісточок – побічний продукт виноробства. У ньому міститься багато жирних кислот Омега-6 та вітамін Е.

Це масло допомагає підживити шкіру та відновити її природний захисний бар'єр. Якщо їдете на море, втомлена засмагою шкіра буде вдячна за таку допомогу.

Масло ши для зволоження

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Масло ши тане при нагріванні в руках / Фото Unsplash

Масло ши – це жир з горіха африканського дерева ши. Воно багате на жирні кислоти, вітаміни та антиоксиданти.

У поїздках шкіра на руках та обличчі часто обвітрюється та починає лущитися. Масло ши захистить її від зневоднення та обвітрення. Його навіть можна наносити на губи замість гігієнічної помади.

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Морська сіль для шкіри голови



Морська сіль здатна стати скрабом / Фото Unsplash

Спробуйте час від часу робити легкий масаж із морською сіллю. Це допомагає відлущити загрубілі та омертвілі клітини й сприяє росту волосся.

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