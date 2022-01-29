Автори світлин з нашої добірки опублікували найкращі фото зі своїх мандрівок. Вони не лише демонструють красу дивовижних місць та передають атмосферу, що там панує, а й можуть змотивувати когось якнайшвидше вирушити у поїздку.

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"Скелі Сім Сестер в Англії"

Фото Reddit / BentheCM

"Найкращий вигляд з найкращого Airbnb, де ми коли-небудь зупинялися. Нуса-Пеніда, Індонезія"

Фото Reddit / EpicAdriann

"Сфотографував Матергорн з потяга у Швейцарії"

Фото Reddit / Bad_Astronaut

"Вигляд з форту Святого Михайла на острові Углян у Хорватії"

Фото Reddit / brunsome

"Красивий захід сонця у Вашингтоні"

Фото Reddit / CoastingwithCas

"Ми поїхали на Ніагарський водоспад і були шоковані, коли дізналися, що найкращий вигляд відкривається з вікна нашого номеру"

Фото Reddit / damnit__scully

"Знято на телефон з вікна мого готелю у Венеції"

Фото Reddit / Roadkill80

"Ранкова прогулянка на острові Капрі"

Фото Reddit / likestomove

"Зробив це фото у Марокканській Сахарі. Красиво"

Фото Reddit / nanabananaboomboom

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"Острів Ко Яо Ной, Таїланд"

Фото Reddit / Mortimer_Kahn

"Похід в Альпи неподалік від Курмайора, Італія"

Фото Reddit / Zhoutopia

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"Відвідав Сорвагсватн на Фарерських островах"

Фото Reddit / BeardedMillenial

"Вигляд з мого хостелу в Перу з дуже хорошим хлопчиком"

Фото Reddit / ObamasLoveChild

"Краєвид з вікна у Позитано, селищі на схилі пагорба на узбережжі Амальфі, Італія"

Фото Reddit / ManiaforBeatles

"Каньйон Студлагіл в Ісландії"

Фото Reddit / feel_se

Перше сходження на Еверест: дивіться відео