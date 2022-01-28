Надто екстремально

Поїздки у місцевих маршрутних таксі можуть здатися занадто екстремальними. Усе тому, що в транспорті рідко зачиняються двері – щоб салон охолоджувався. Так водії економлять на кондиціонерах.

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Їздять зазвичай на досить великій швидкості, а людей в салон набивається чимало.

Загалом, може здатися, що в Єгипті відсутні правила дорожнього руху. Звісно, вони є, але водії часто порушують їх різноманітними способами. З цієї ж причини потрібно дуже уважно переходити дорогу.

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Єгипетські "маршрутки" їздять досить екстремально / Фото Unsplash

Водії чудово справляються

Втім, не все так страшно. Туристи, які скористалися громадським транспортом в Єгипті, розповідають, що місцеві водії розуміються на своїй роботі.

Вони вміло маневрують і долають усі труднощі на шляху.

Тим мандрівникам, які полюбляють місцевий колорит, можна скористатися маршрутним таксі – така поїздка точно запам'ятається.

Порада туристам

В курортних містах ви зустрінете маршрутні автобуси, які курсують узбережжям. Зазвичай місцеві мешканці платять за проїзд у них долар. А от туристам називають ціну 3 долари.

Якщо заходите в таку "маршрутку", не питайте про ціну проїзду, а просто давайте долар і називайте місце, куди вам потрібно.

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