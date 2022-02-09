Його склали представники онлайн-сервісу WeThrift. Вони провели масштабне дослідження, проаналізувавши найпопулярніші у мандрівників міста світу за різними параметрами, зокрема й кількістю подій для пар та романтичних місць – ресторанів, готелів, SPA-центрів, парків, пам'яток тощо.

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У процесі дослідження кожне місто могло набрати 80 балів. Згідно з оцінками і склали рейтинг міст і місць, які точно сподобаються закоханим парам та стануть чудовим вибором для романтичної мандрівки.

Найромантичніші міста світу

Це може здивувати, але першу стрічку рейтингу зайняла британська столиця Лондон з оцінкою 76,5. Саме тут є найбільше романтичних ресторанів (1909) та проводиться величезна кількість заходів для пар.

Лондон – найромантичніше місто світу / Фото Pexels

На другому місці більш очевидний вибір – Париж, який називають "містом любові". Він мінімально поступився Лондону та набрав 76,3 бала у рейтингу. Саме це місто пропонує найбільше у світі романтичних готелів (551) та SPA-салонів (952). Крім того, Париж удвічі обігнав Лондон за кількістю пам'яток, вподобаних парами, – 2358 об'єктів проти 1156.

Париж для закоханих / Фото Unsplash

Трійку найромантичніших міст замикає іспанська Барселона з загальним балом 66,1. Це місто однаково добре показало себе у всіх категоріях, тож закохані пари точно знайдуть чим зайнятися тут у День святого Валентина і не тільки.

Барселона – чудовий вибір для пар / Фото Unsplash

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Повний рейтинг найромантичніших міст світу виглядає так:

Лондон, Велика Британія – 76,5

Париж, Франція – 76,3

Барселона, Іспанія – 66,1

Токіо, Японія – 65,7

Нью-Йорк, США – 65,3

Рим, Італія – 65,1

Стамбул, Туреччина – 63,5

Москва, Росія – 60

Дубай, ОАЕ – 56,2

Сінгапур – 55,5

Мадрид, Іспанія – 53,7

Прага, Чехія – 52,9

Бангкок, Таїланд – 52,9

Пхукет, Таїланд – 50,8

Лос-Анджелес, США – 50,6

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Найромантичніші пам'ятки світу

У WeThrift визначили не лише міста, що найкраще пасують для мандрівок закоханих, а й найромантичніші туристичні пам'ятки. Для цього визначили відсоток хороших та відмінних відгуків на Tripadvisor, у якому згадувалося слово "романтика" та кількість позначок "підходить для пар".

Канали Венеції – найкращий вибір для побачення / Фото Unsplash

Ось які туристичні об'єкти потрапили до рейтингу:

Канали Венеції, Італія Старе місто Дубровника, Хорватія Ніагарський водоспад, США, Канада Парк Золоті ворота, Сан-Франциско, США Старе місто Таллінна, Естонія Центральний парк Нью-Йорка, США Сіднейська опера, Австралія Водосховище Мід, Невада, США Пік Вікторія, Гонконг, Китай Чимсачьой, Гонконг, Китай

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