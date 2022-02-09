Його склали представники онлайн-сервісу WeThrift. Вони провели масштабне дослідження, проаналізувавши найпопулярніші у мандрівників міста світу за різними параметрами, зокрема й кількістю подій для пар та романтичних місць – ресторанів, готелів, SPA-центрів, парків, пам'яток тощо.

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У процесі дослідження кожне місто могло набрати 80 балів. Згідно з оцінками і склали рейтинг міст і місць, які точно сподобаються закоханим парам та стануть чудовим вибором для романтичної мандрівки.

Найромантичніші міста світу

Це може здивувати, але першу стрічку рейтингу зайняла британська столиця Лондон з оцінкою 76,5. Саме тут є найбільше романтичних ресторанів (1909) та проводиться величезна кількість заходів для пар.

Лондон – найромантичніше місто світу / Фото Pexels

На другому місці більш очевидний вибір – Париж, який називають "містом любові". Він мінімально поступився Лондону та набрав 76,3 бала у рейтингу. Саме це місто пропонує найбільше у світі романтичних готелів (551) та SPA-салонів (952). Крім того, Париж удвічі обігнав Лондон за кількістю пам'яток, вподобаних парами, – 2358 об'єктів проти 1156.

Париж для закоханих / Фото Unsplash

Трійку найромантичніших міст замикає іспанська Барселона з загальним балом 66,1. Це місто однаково добре показало себе у всіх категоріях, тож закохані пари точно знайдуть чим зайнятися тут у День святого Валентина і не тільки.

Барселона – чудовий вибір для пар / Фото Unsplash

Повний рейтинг найромантичніших міст світу виглядає так:

  • Лондон, Велика Британія – 76,5
  • Париж, Франція – 76,3
  • Барселона, Іспанія – 66,1
  • Токіо, Японія – 65,7
  • Нью-Йорк, США – 65,3
  • Рим, Італія – 65,1
  • Стамбул, Туреччина – 63,5
  • Москва, Росія – 60
  • Дубай, ОАЕ – 56,2
  • Сінгапур – 55,5
  • Мадрид, Іспанія – 53,7
  • Прага, Чехія – 52,9
  • Бангкок, Таїланд – 52,9
  • Пхукет, Таїланд – 50,8
  • Лос-Анджелес, США – 50,6

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Найромантичніші пам'ятки світу

У WeThrift визначили не лише міста, що найкраще пасують для мандрівок закоханих, а й найромантичніші туристичні пам'ятки. Для цього визначили відсоток хороших та відмінних відгуків на Tripadvisor, у якому згадувалося слово "романтика" та кількість позначок "підходить для пар".

Канали Венеції – найкращий вибір для побачення / Фото Unsplash

Ось які туристичні об'єкти потрапили до рейтингу:

  1. Канали Венеції, Італія
  2. Старе місто Дубровника, Хорватія
  3. Ніагарський водоспад, США, Канада
  4. Парк Золоті ворота, Сан-Франциско, США
  5. Старе місто Таллінна, Естонія
  6. Центральний парк Нью-Йорка, США
  7. Сіднейська опера, Австралія
  8. Водосховище Мід, Невада, США
  9. Пік Вікторія, Гонконг, Китай
  10. Чимсачьой, Гонконг, Китай

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