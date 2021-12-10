Кому це потрібно: працівники готелів назвали найдивніші прохання своїх мешканців

Представники британської мережі готелів Travelodge назвали найдивніші прохання їхніх клієнтів, які вони отримували у 2021 році. Цікаво, що чимало з них так чи інакше пов'язані з тваринами.

Чим здивували готельєрів гості

Звичайно, мешканці готелів висувають не так багато дивних прохань та вимог. Найчастіше від них можна почути стандартні запитання, що стосуються національних особливостей, місцевої кухні, цікавих локацій, звичаїв та традицій.

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Тоді, коли це можливо, команда наших готелів зробить усе можливе, щоб допомогти клієнтам вирішити складне завдання,

– сказала прессекретарка Travelodge Шакіла Ахмед.

Але це вдається не завжди. Дехто з гостей все ж зміг спантеличити готельєрів, як от покоївку, яку попросили заспівати у сусідньому номері, аби впевнитися, що кімната достатньо звукоізольована.

Ось найдивніші прохання від мешканців Travelodge, які пригадали працівники:

влаштувати післяобіднє чаювання з пандами;

організувати появу падаючої зірки о 22:00;

дізнатися, де і коли можна побачити змій;

змусити чайок співати, а не кричати;

поставити у номер дитячий басейн, аби у рибок гостя було просторе місце для ночівлі.

Досить часто мешканці прискіпливо обирають розташування кімнати та бажаний краєвид з вікна, але іноді вони й вкрай дивно аргументують свій вибір. До прикладу, клієнт одного з готелів, хотів заселитися у кімнату з вікном, що виходить на південь, аби ранкове сонячне світло зарядило його ауру.

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