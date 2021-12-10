Чем удивили отельеров гости

Конечно, жители гостиниц выдвигают не так много странных просьб и требований. Чаще всего от них можно услышать стандартные вопросы, касающиеся национальных особенностей, местной кухни, интересных локаций, обычаев и традиций.

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Тогда, когда это возможно, команда наших отелей сделает все возможное, чтобы помочь клиентам решить сложную задачу,

– сказала пресс-секретарь Travelodge Шакила Ахмед.

Но это удается не всегда. Некоторые из гостей все же смогли сбить с толку отельеров, как вот горничную, которую попросили спеть в соседнем номере, чтобы убедиться, что комната достаточно звукоизолированна.

Вот самые удивительные просьбы от жителей Travelodge, которые вспомнили работники:

устроить послеобеденное чаепитие с пандами;

организовать появление падающей звезды в 22:00;

узнать, где и когда можно увидеть змей;

заставить чаек петь, а не кричать;

поставить в номер детский бассейн, чтобы у рыбок гостя было просторное место для ночлега.

Довольно часто жители придирчиво выбирают расположение комнаты и желаемый вид из окна, но иногда они крайне странно аргументируют свой выбор. К примеру, клиент одного из отелей хотел заселиться в комнату с окном, выходящим на юг, чтобы утренний солнечный свет зарядил его ауру.