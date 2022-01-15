Мандрівниця Джина Шелдон дізналася про це на власному гіркому досвіді. Вона прилетіла з Парижа в Бостон, забрала свій багаж та вирушила додому. Коли жінка відкрила валізу, замість своїх речей та дорогих різдвяних подарунків знайшла у ній пакети з собачим кормом, брудні футболки та порожні контейнери для продуктів.

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Джина звернулася до авіакомпанії, яка здійснювала рейс, де їй не змогли допомогти через те, що вона вже покинула аеропорт.

Ви вийшли з багажного відділення і пішли додому, тому в нас немає можливості підтвердити, чи були ці речі у вашій сумці при транспортуванні чи це відбулося після того, як ви пішли,

– переказала Джина Шелдон відповідь компанії.

Саме тому перевіряти багаж потрібно одразу в аеропорту. Звертайте увагу не лише на зовнішній вигляд валізи та чи є на ній пошкодження, а й на її вміст. Перевірте чи є у ній всі ваші речі, і якщо щось не так – зверніться до адміністрації аеропорту чи представників авіакомпанії.

У цьому випадку проблему можна буде владнати – вам допоможуть повернути речі або запропонують компенсацію. Однак, якщо ж ви виявите пошкодження чи пропажу за межами аеропорту, на відшкодування сподіватися не варто.

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