Краще замовити: чому не бажано користуватися кавомашиною в готельному номері

Кавомашину у готельному номері зазвичай вважають привілеєм, адже вона дозволяє насолодитися улюбленим напоєм без зайвих рухів. Однак, це справедливо не завжди.

Обережніше з кавоваркою

Працівниця готелю та користувачка тіктоку з нікнеймом hotel_hacks_ не радить туристам користуватися кавоварками, що стоять у готельних номерах. Вона пояснила, що персонал дуже рідко чистить ці апарати, а тому використання кавомашини може бути небезпечним для здоров'я.

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Як приклад вона продемонструвала кавоварку, яку застав у своєму готельному номері один з користувачів мережі, та поширив її фото в інтернеті.

У готельних кавоварках часто залишається застійна вода, в якій можуть розповсюджуватися пліснява, грибок та бактерії. Саме тому краще утриматися від їхнього використання, а в крайньому разі уважно перевіряти, чи машинка є чистою всередині.

Натомість тіктокерка радить замовляти каву в номер або пити її у ресторані готелю. Чайники та кавоварки, які використовують регулярно, миють часто та ретельно, тому хвилюватися за безпеку не доведеться.

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