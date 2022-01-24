Осторожнее с кофеваркой

Работница отеля и пользовательница тиктока с никнеймом hotel_hacks_ не советует туристам пользоваться кофеварками, стоящими в гостиничных номерах. Она объяснила, что персонал очень редко чистит эти аппараты, поэтому использование кофемашины может быть опасным для здоровья.

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В качестве примера она продемонстрировала кофеварку, которую застал в своем гостиничном номере один из пользователей сети, и распространил ее фото в интернете.

В отельных кофеварках часто остается застойная вода, в которой могут распространяться плесень, грибок и бактерии. Именно поэтому лучше воздержаться от их использования, а в крайнем случае внимательно проверять, чистая ли машинка внутри.

Вместо этого женщина советует заказывать кофе в номер или пить его в ресторане отеля. Чайники и кофеварки, которые регулярно используют, моют часто и тщательно, поэтому волноваться за безопасность не придется.

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