Кількість опадів у прибережних районах Анталії стала найбільшою з 7 січня 1993 року. Тоді землю вкрив сніговий шар завтовшки 5 сантиметрів.

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Снігопад в Анталії

Сніг почав падати о 3 годині ночі. Ближче до моря він був мокрим, але трішки вище залишився лежати на землі, потішивши місцевих мешканців. Метеорологи заздалегідь попередили їх про погоду, тож багато з них не спали вночі, аби застати снігопад.

Сніг в Анталії: дивіться відео



Анталійці сім'ями виходили на вулицю, ловили сніг, грали у сніжки та фотографувалися. Вони були вражені казковою погодою, адже дехто з них бачив такий сніг вперше.

Лікар Мехмет Айні, який прийшов подивитися на сніг зі своєю родиною, розповів, що повернувся з чергування у лікарні, але не міг спати і пропустити таку погоду. Тому він привів дочку на оглядовий майданчик Коньяалти, аби вона побачила снігопад.

Жителі Анталії серед ночі вийшли на вулицю дивитися на сніг / Фото Yeni Safak

36-річна Есма Йилмаз поділилася, що коли такий сильний сніг йшов 29 років тому, вона навчалася у початковій школі. Тепер вона спостерігала за ним вже зі своїми дітьми.

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Охоронець Сербулент Явуз прокинувся вранці, щоб поїхати на роботу і був вимушений почистити машину від снігу. Чоловік розказав, що під час снігопаду 1993 року йому було 5 років, і знову побачити сніг, який лежить на землі, стало для нього щастям.

Вони сказали, що буде сніг, але я не очікував цього. Було дуже багато снігу як для Анталії. Це було дуже приємно,

– поділився 11-річний Буглем Уяр.

Снігопад в Анталії 25 січня / Фото Yeni Safak

Метеорологи передбачають, що сніг протримається до ранку 26 січня. Тож жителі Анталії зможуть ще трішки порадіти справжній зимовій погоді.

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