Легендарний острів: 7 цікавих місць, які варто побачити на Родосі

Мандрівка на грецький острів Родос обіцяє подарувати туристам незабутні враження. Його багата історія та мальовнича природа – ідеальна комбінація для цікавої відпустки.

Акрополь Родоса

Родоський Акрополь на пагорбі Святого Стефана – одна з найголовніших пам'яток острова. Це залишки давньої цитаделі, яку збудували ще у 3 – 2 століттях до нашої ери. Акрополь приховує чимало загадок, адже велика частина комплексу досі нерозкопана та недосліджена.

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Акрополь Родоса / Фото Greeka

Попри це, тут можна оглянути руїни храму Піфійського Аполлона, театру Одеон та залишки стадіону римського періоду. Особливої уваги заслуговують знайдені під час розкопок фрагменти кам'яних стін, храмові колони та вкрите узорами каміння.

Туристів здивують і цікаві гробниці, розташовані у південно-західній частині Акрополя. Серед них – вирубана у скелі печера, будови з незвичними склепінними та куполоподібними стелями.

Пляж Харакі

На Родосі дуже багато місць для відпочинку, але пляж Харакі дещо відрізняється від інших. Це одна з найкомфортніших та найзатишніших локацій на острові.

Пляж Харакі / Фото Booking.com

Пляж розташований у невеликій бухті у формі півмісяця. Вона оточена високими пагорбами, які надійно оберігають Харакі від вітру та хвиль. Частина пляжу покрита мілким піском, а інша – великою галькою, тож відпочивальники зможуть обрати, що подобається більше.

На Харакі часто приходять зграї морських качечок та черепахи. Крім того, у воді можна побачити чимало яскравих риб та інших морських мешканців.

Неподалік є руїни давнього замку Фераклюс – колишньої піратської цитаделі, яку лицарі-госпітальєри перетворили у фортецю. Це місце цікаве саме собою, а ввечері звідти відкривається чудовий краєвид на море та селище Харакі, освітлене сотнями ліхтариків.

Каллітея

Каллітея / Фото TripAdvisor

Відоме місце на острові Родос – гарячі джерела Каллітея на східному узбережжі Середземного моря. Про цілющі властивості води цих джерел відомо з давніх часів. За легендами, ще боги Олімпа не відмовляли собі у задоволенні відпочити у термальних ванах Каллітеї.

Крім корисних джерел, тут є упорядкований пляж та велична білосніжна ротонда – головний символ курорту. Тут працює постійна фотовиставка про історію Каллітеї, а також регулярно проводять виставки сучасного мистецтва.

Монастир Філерімос

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Монастир Філерімос / Фото Greeka

Монастир на горі Філерімос може похизуватися багатою історією. Монах з Єрусалиму, на честь якого і назвали гору, побудував тут церкву та встановив у ній чудотворну ікону. За часів Візантії на її місці побудували храм Діви Марії, який на початку 20 століття став монастирем.

Храм розділений на 2 частини – католицьку та православну, між якими стоїть вівтар. Можна піднятися на оглядовий майданчик, де встановлений величезний хрест. Дорога, яка веде туди, символізує шлях Ісуса Христа на Голгофу. Також тут є затишний парк, де гуляють павичі.

Селище Коскіноу

Вулиці Коскіноу / Фото Greeka

Селище Коскіноу розташоване на східному узбережжі. За даними археологів, його заснували у 15 столітті. Про це свідчать знайдені тут старовинні монети та глиняний посуд.

Туристи приїжджають сюди, щоб прогулятися мальовничими вулицями з невеличкими яскравими будиночками, завітати до церков 19 століття та скуштувати місцеві страви та вино в атмосферних тавернах.

Фортеця Крітінія

Фортеця Крітінія / Фото Leonardo Hotels Greece

Венеціанський замок Крітінія називають найкрасивішим місцем на Родосі. Цю фортецю у 15 столітті побудував орден лицарів-госпітальєрів на скелі висотою у 131 метр. Це забезпечило чудовий оглядовий майданчик, який тоді використовували, аби якомога раніше помітити ворога, а ось зараз – для споглядання прекрасних краєвидів.

Замок ніколи не реконструювали, тож до нашого часу деякі його частини не збереглися. Зовнішні стіни майже не постраждали, а от всередині залишилися лише руїни каплиці.

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