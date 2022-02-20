Акрополь Родоса

Родосский Акрополь на холме Святого Стефана – одна из самых главных достопримечательностей острова. Это остатки древней цитадели, построенной еще в 3 – 2 веках до нашей эры. Акрополь скрывает немало загадок, ведь большая часть комплекса до сих пор не раскопана и не исследована.

Это интересно В Грецию за спокойным отдыхом: преимущества отеля ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES 5*

Акрополь Родоса / Фото Greeka

Несмотря на это, здесь можно увидеть руины храма Пифийского Аполлона, театра Одеон и остатки стадиона римского периода. Особого внимания заслуживают найденные при раскопках фрагменты каменных стен, храмовые колонны и покрытые узорами камни.

Туристов удивят и интересные гробницы, расположенные в юго-западной части Акрополя. Среди них – вырубленная в скале пещера, строения с необычными сводчатыми и куполообразными потолками.

Пляж Хараки

На Родосе очень много мест для отдыха, но пляж Хараки несколько отличается от других. Это одна из самых комфортных и уютных локаций на острове.

Пляж Хараки / Фото Booking.com

Пляж расположен в небольшой бухте в форме полумесяца. Она окружена высокими холмами, надежно оберегающими Хараки от ветра и волн. Часть пляжа покрыта мелким песком, а другая – большой галькой, так что отдыхающие смогут выбрать, что нравится больше.

На Хараки часто приходят стаи морских уточек и черепахи. Кроме того, в воде можно увидеть немало ярких рыб и других морских обитателей.

Неподалеку находятся руины древнего замка Фераклюс – бывшей пиратской цитадели, которую рыцари-госпитальеры превратили в крепость. Это место интересно само по себе, а вечером оттуда открывается великолепный вид на море и поселок Хараки, освещенный сотнями фонариков.

Каллифея

Каллифея / Фото TripAdvisor

Известное место на острове Родос – горячие источники Каллифея на восточном побережье Средиземного моря. О целебных свойствах воды этих источников известно с давних времен. По легендам, еще боги Олимпа не отказывали себе в удовольствии отдохнуть в термальных ванах Каллифеи.

Помимо полезных источников, здесь есть благоустроенный пляж и величественная белоснежная ротонда – главный символ курорта. Здесь работает постоянная фотовыставка об истории Каллифеи, а также регулярно проводятся выставки современного искусства.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Монастырь Филеримос

Монастырь Филеримос / Фото Greeka

Монастырь на горе Филеримос может похвастаться богатой историей. Монах из Иерусалима, в честь которого и назвали гору, построил здесь церковь и установил в ней чудотворную икону. Во времена Византии на ее месте был построен храм Девы Марии, который в начале 20 века стал монастырем.

Храм разделен на 2 части – католическую и православную, между которыми стоит алтарь. Можно подняться на смотровую площадку, где установлен огромный крест. Дорога, ведущая туда, символизирует путь Иисуса Христа на Голгофу. Также здесь есть уютный парк, где гуляют павлины.

Деревня Коскиноу

Улицы Коскиноу / Фото Greeka

Деревня Коскиноу расположена на восточном побережье. По данным археологов, она была основана в 15 веке. Об этом свидетельствуют найденные здесь старинные монеты и глиняная посуда.

Туристы приезжают сюда, чтобы прогуляться по живописным улицам с небольшими яркими домиками, посетить церковь 19 века и попробовать местные блюда и вино в атмосферных тавернах.

Крепость Критиния

Крепость Критиния / Фото Leonardo Hotels Greece

Венецианский замок Критиния называют самым красивым местом на Родосе. Эту крепость в 15 веке построил орден рыцарей-госпитальеров на скале высотой в 131 метр. Это обеспечило прекрасную смотровую площадку, которую тогда использовали, чтобы как можно раньше заметить врага, а сейчас – для созерцания прекрасных пейзажей.

Со времени его возведения замок никогда не реконструировали, поэтому до сегодняшнего дня некоторые его части не сохранились. Наружные стены почти не пострадали, а вот внутри остались только руины часовни.