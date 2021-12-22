Лежать у крижаній воді: як розважаються туристи за Полярним колом
Джерело:Velvetescape
Дізнайтеся, чому мандрівники годинами лежать у холодних озерах. Ця екстримальна розвага стає усе популярнішою в Фінляндії.
Звісно, туристи потрапляють у воду не в купальниках. Для цієї розваги потрібен товстий неопреновий костюм.
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Роблять ополонку в шарі льоду
Для того, щоб поплавати, мандрівники вирушають за полярне коло. Водойми там вкриті товстим шаром льоду, в якому вирубують велику ополонку.
Люди одягають гідрокостюми та "лягають" на воду. Верхня частина костюма роздувається, втримуючи екстремалів на поверхні.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Туристи під час розваги / Фото Velvetescape
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Розвага популярна як вдень, так і вночі. Можна милуватися зоряним небом, виглядати північне сяйво і просто насолоджуватися спокоєм та незвичними емоціями.
Ті, хто спробував таку розвагу, стверджують, що вона дарує неймовірне розслаблення та відчуття медитації.
Купання у крижаній воді дарує неймовірні емоції / Фото Explorra
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