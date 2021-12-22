Конечно, туристы попадают в воду не в купальниках. Для этого развлечения требуется толстый неопреновый костюм.
Интересно Отдых, как в рекламе: как организовать райское путешествие на Мальдивы
Делают прорубь во льду
Для того чтобы поплавать, путешественники отправляются за полярный круг. Водоемы там покрыты толстым слоем льда, в котором вырубают большую прорубь.
Люди надевают гидрокостюмы и "ложатся" на воду. Верхняя часть костюма раздувается, удерживая экстремалов на поверхности.
Туристы во время развлечения / Фото Velvetescape
Вам понравится Страна живописных островов: лучшие курорты Греции в 2022 году
Развлечение популярно как днем, так и ночью. Можно любоваться звездным небом, высматривать северное сияние и просто наслаждаться спокойствием и необычными эмоциями.
Попробовавшие такое развлечение утверждают, что оно дарит невероятное расслабление и ощущение медитации.
Купание в ледяной воде дарит невероятные эмоции / Фото Explorra
Что делать, если потерялся в горах: смотрите важное видео