Конечно, туристы попадают в воду не в купальниках. Для этого развлечения требуется толстый неопреновый костюм.

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Делают прорубь во льду

Для того чтобы поплавать, путешественники отправляются за полярный круг. Водоемы там покрыты толстым слоем льда, в котором вырубают большую прорубь.

Люди на девают гидрокостюмы и "ложатся" на воду. Верхняя часть костюма раздувается, удерживая экстремалов на поверхности.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .



Туристы во время развлечения / Фото Velvetescape

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Развлечение популярно как днем, так и ночью. Можно любоваться звездным небом, высматривать северное сияние и просто наслаждаться спокойствием и необычными эмоциями.

Попробовавшие такое развлечение утверждают, что оно дарит невероятное расслабление и ощущение медитации.



Купание в ледяной воде дарит невероятные эмоции / Фото Explorra