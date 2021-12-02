За словами працівників аеропортів, замок на валізі не зможе завадити злодієві залізти усередину. Такий захист, навпаки, привертає увагу злочинців та змушує їх думати, що у валізі є щось коштовне та варте того, щоб її відкрити.

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Як можуть відкрити валізу

Навіть за наявності захисту, валізу можна відкрити розсунувши замок за допомогою звичайної ручки. Після цього його можна буде закрити, не залишивши й сліду вторгнення. Такий спосіб іноді використовують в аеропортах, аби розшукати власника загубленого багажу.

Окрім того, слідкуючи за новинами компаній-виробників замків для валіз, крадії можуть легко знайти спосіб розправитися з цим захистом. До прикладу, деякі крадії виготовляють спеціальні ключі на 3D-принтерах.

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Як убезпечити свої речі / Фото Freepik

Найбільш дієвий спосіб вберегти свої речі – не класти до валізи нічого цінного. Намагайтеся брати у відпустку лише найнеобхідніше, а важливі та коштовні речі (документи, техніку, гроші, прикраси тощо) доцільно спакувати у ручну кладь та взяти із собою у салон літака.