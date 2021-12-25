Літо увесь рік: куди найчастіше їдуть зимувати українські фрілансери

Серед українців все популярнішим стає тренд зимувати у теплих країнах. З різних варіантів зазвичай обирають ті, де жити недорого та комфортно.

Пандемія показала, що люди багатьох професій можуть працювати віддалено. Чимало фахівців взимку мігрують на курорти, де можна поєднувати відпочинок та роботу. Дізнайтеся, які країни стали найпопулярнішими серед українців для зимівлі.

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Туреччина



Туреччина приваблює мандрівників своєю близькістю та доступністю / Фото Unsplash

Цей напрям виявився найпопулярнішим у 2021 році. Мандрівники обирають недорогі готелі зі сніданками в курортних містах, або ж винаймають квартири. Окрема категорія людей може дозволити собі протягом тривалого часу жити в готелі з системою "все включено".

Термін перебування в країні тих, хто поєднує роботу і відпочинок, зазвичай триває не менше 28 днів.

Таїланд

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.



Зимувати в Таїланді недорого / Фото Unsplash

Цей напрям був популярний серед "зимівників" ще до пандемії. Життя у в країні недороге, туристам доступні готелі й апартаменти на будь-який смак.

Проблем з перельотом також зазвичай не виникає. Втім, Таїланд має досить суворі правила в'їзду через коронавірус – туристи повинні з аеропорту вирушити до готелю, зробити експрес-текст на антиген, а потім перебувати на карантині у дозволених провінціях від 5 до 10 днів, залежно від статусу вакцинації. Тільки після цього вони можуть розпочати подорож усім Таїландом.

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Єгипет



Єгипет також популярний серед фрілансерів / Фото Unsplash

На третьому місці серед любителів зимівлі на курортах опинився Єгипет. Туристи оселяються тут не тільки у звичних готелях, а часто орендують вілли та апартаменти.

Зазвичай до Єгипту їдуть на місяць та більше.

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