Чому варто заздалегідь подбати про відпочинок в Іспанії
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Що приховує за собою пляжний відпочинок в Іспанії? Дізнайтеся про особливості головних курортів цієї чудової країни.
Коста-Дорада
Золоте узбережжя Середземного моря простягається на 200 кілометрів від Віланови-і-ла-Желтру на півночі до міста Альканар на півдні.
Узбережжя Коста-Дорада / Фото Coral Travel
Переваги курорту Коста-Дорада:
- Довгі та широкі пляжі з дрібним жовтим піском та пологим заходом у море – варіант, що ідеальний для сімей з дітьми.
- Узбережжя з розважальними центрами та аквапарками.
- Готелі на будь-який смак.
- Розмаїття розваг: ресторани, дискотека, нічні клуби, ТЦ, водні види спорту.
- Можливість відвідати найзнаменитіший парк розваг регіону – Port Aventura.
На курорті Коста-Дорада є чудові можливості для сімейного відпочинку / Фото Coral Travel
Кращі пропозиції на виліт 07.05.22 на 7 ночей:
- MEDPLAYA CALYPSO 4* — від 14 502 гривень, напівпансіон.
У готелі є розваги для дітей / Фото Coral Travel
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel
- ESTIVAL PARK 4* — від 14 556 гривень, зі сніданками.
Вид на готель з висоти / Фото Coral Travel
Територія готелю / Фото Coral Travel
- ESTIVAL CENTURION PLAYA 4* — від 15 435 гривень, зі сніданками.
Ресторан на вулиці / Фото Coral Travel
Басейн у готелі / Фото Coral Travel
- ESTIVAL ELDORADO RESORT 4* Superior – від 15 874 гривень, зі сніданками.
Пляж на узбережжі Коста-Дорада / Фото Coral Travel
Ресторан у готелі / Фото Coral Travel
- Близькість до Барселони та зручна транспортна розв'язка.
- Розваги для любителів активного нічого життя: ресторани, бари, нічні клуби, дискотеки.
- Красива природа, що особливо вражає у романтичних бухтах.
- Історичні пам'ятки та автентичні містечка Кадакес, Бесалу, Бегур.
Місцеві пам'ятки / Фото Coral Travel
Природа узбережжя / Фото Coral Travel
Кращі пропозиції на виліт 07.05.22 на 7 ночей:
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ASTORIA PARK 4* — від 13 404 гривень, зі сніданками.
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel
Ресторан готелю / Фото Coral Travel
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GRAN GARBI MAR 4* — від 15 207 гривень, напівпансіон.
Територія готелю / Фото Coral Travel
Аквапарк для дітей / Фото Coral Travel
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ROSAMAR MARITIM 4* — від 15 310 гривень, зі сніданками.
Ресторан готелю / Фото Coral Travel
Вид на море / Фото Coral Travel
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BLAUMAR HOTEL 4* — від 15 853 гривень, зі сніданками.
Ресторан готелю / Фото Coral Travel
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Майорка
Майорка – це острів у Середземному морі. Він входить до складу Балеарських островів.
Вражаючі пейзажі Майорки / Фото Coral Travel
Узбережжя острова / Фото Coral Travel
Для чого туристи їдуть сюди:
- Тут розташовані піщані бухти з пологим входом у море, парк розваг та аквапарки – тому відпочинок сподобається сім'ям з дітьми.
- Дискотеки, казино, нічні клуби та розваги для дорослих – улюблені заняття любителів нічного життя.
- Затишні бухти, лазурова прозора вода та надзвичайна природа надихають поціновувачів спокійного та романтичного відпочинку.
- Майоркінська кухня може бути головним приводом відвідати острів для гурманів.
- Яхт-клуби, поля для гольфу, клуби підводного плавання, кінні прогулянки та мальовничі веломаршрути стануть ідеальними розвагами для любителів активного відпочинку.
Майорка приваблює чимало туристів щороку / Фото Coral Travel
Архітектура острова / Фото Coral Travel
Кращі пропозиції на вильоти 20.05.22 на 7 ночей:
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MARIANT PARK 4* – від 18 567 гривень, AI.
Територія готелю / Фото Coral Travel
Басейн готелю / Фото Coral Travel
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COOEE ANBA ROMANI 4* – від 18 817 гривень, AI.
Територія готелю / Фото Coral Travel
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel
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APARTHOTEL SES FOTGES 3*+ – від 21 511 гривень, зі сніданками.
Територія готелю / Фото Coral Travel
Вид на море / Фото Coral Travel
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ASTORIA PLAYA – ADULTS ONLY 4* – від 24 190 гривень, напівпансіон.
Дизайн готелю / Фото Coral Travel
Інтер'єр кімнат / Фото Coral Travel