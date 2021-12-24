Чому варто заздалегідь подбати про відпочинок в Іспанії

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Що приховує за собою пляжний відпочинок в Іспанії? Дізнайтеся про особливості головних курортів цієї чудової країни.

Коста-Дорада

Золоте узбережжя Середземного моря простягається на 200 кілометрів від Віланови-і-ла-Желтру на півночі до міста Альканар на півдні.



Узбережжя Коста-Дорада / Фото Coral Travel

Переваги курорту Коста-Дорада:

Довгі та широкі пляжі з дрібним жовтим піском та пологим заходом у море – варіант, що ідеальний для сімей з дітьми.

Узбережжя з розважальними центрами та аквапарками.

Готелі на будь-який смак.

Розмаїття розваг: ресторани, дискотека, нічні клуби, ТЦ, водні види спорту.

Можливість відвідати найзнаменитіший парк розваг регіону – Port Aventura.



На курорті Коста-Дорада є чудові можливості для сімейного відпочинку / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на виліт 07.05.22 на 7 ночей:

MEDPLAYA CALYPSO 4* — від 14 502 гривень, напівпансіон.



У готелі є розваги для дітей / Фото Coral Travel



Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel

ESTIVAL PARK 4* — від 14 556 гривень, зі сніданками.



Вид на готель з висоти / Фото Coral Travel



Територія готелю / Фото Coral Travel

ESTIVAL CENTURION PLAYA 4* — від 15 435 гривень, зі сніданками.



Ресторан на вулиці / Фото Coral Travel



Басейн у готелі / Фото Coral Travel

ESTIVAL ELDORADO RESORT 4* Superior – від 15 874 гривень, зі сніданками.



Пляж на узбережжі Коста-Дорада / Фото Coral Travel



Ресторан у готелі / Фото Coral Travel

Важливо. Вартість вказана за проживання однієї людини у двомісному номері. До вартості туру включено: переліт, проживання, харчування, страховку. Коста-Брава Ця смуга середземноморського узбережжя розташована на північному сході Каталонії, в провінції Жирона.

Узбережжя Коста-Брава / Фото Coral Travel Які переваги відпочинку тут?

Близькість до Барселони та зручна транспортна розв'язка.

Розваги для любителів активного нічого життя: ресторани, бари, нічні клуби, дискотеки.

Красива природа, що особливо вражає у романтичних бухтах.

Історичні пам'ятки та автентичні містечка Кадакес, Бесалу, Бегур.



Місцеві пам'ятки / Фото Coral Travel



Природа узбережжя / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на виліт 07.05.22 на 7 ночей:

ASTORIA PARK 4* — від 13 404 гривень, зі сніданками.



Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel



Ресторан готелю / Фото Coral Travel

GRAN GARBI MAR 4* — від 15 207 гривень, напівпансіон.



Територія готелю / Фото Coral Travel



Аквапарк для дітей / Фото Coral Travel

ROSAMAR MARITIM 4* — від 15 310 гривень, зі сніданками.



Ресторан готелю / Фото Coral Travel



Вид на море / Фото Coral Travel

BLAUMAR HOTEL 4* — від 15 853 гривень, зі сніданками.



Ресторан готелю / Фото Coral Travel

Важливо. Вартість вказана за проживання однієї людини у двомісному номері. До вартості туру включено: переліт, проживання, харчування, страховку.

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Майорка

Майорка – це острів у Середземному морі. Він входить до складу Балеарських островів.



Вражаючі пейзажі Майорки / Фото Coral Travel



Узбережжя острова / Фото Coral Travel

Для чого туристи їдуть сюди:

Тут розташовані піщані бухти з пологим входом у море, парк розваг та аквапарки – тому відпочинок сподобається сім'ям з дітьми.

Дискотеки, казино, нічні клуби та розваги для дорослих – улюблені заняття любителів нічного життя.

Затишні бухти, лазурова прозора вода та надзвичайна природа надихають поціновувачів спокійного та романтичного відпочинку.

Майоркінська кухня може бути головним приводом відвідати острів для гурманів.

Яхт-клуби, поля для гольфу, клуби підводного плавання, кінні прогулянки та мальовничі веломаршрути стануть ідеальними розвагами для любителів активного відпочинку.



Майорка приваблює чимало туристів щороку / Фото Coral Travel



Архітектура острова / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на вильоти 20.05.22 на 7 ночей:

MARIANT PARK 4* – від 18 567 гривень, AI.



Територія готелю / Фото Coral Travel



Басейн готелю / Фото Coral Travel

COOEE ANBA ROMANI 4* – від 18 817 гривень, AI.



Територія готелю / Фото Coral Travel



Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel

APARTHOTEL SES FOTGES 3*+ – від 21 511 гривень, зі сніданками.



Територія готелю / Фото Coral Travel



Вид на море / Фото Coral Travel

ASTORIA PLAYA – ADULTS ONLY 4* – від 24 190 гривень, напівпансіон.



Дизайн готелю / Фото Coral Travel



Інтер'єр кімнат / Фото Coral Travel

️Важливо. Вартість вказана за проживання однієї людини у двомісному номері. До вартості туру включено: переліт, проживання, харчування, страховку. Забронювати тур онлайн можна на сайті www.coraltravel.ua.