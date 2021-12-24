Чому варто заздалегідь подбати про відпочинок в Іспанії

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Що приховує за собою пляжний відпочинок в Іспанії? Дізнайтеся про особливості головних курортів цієї чудової країни.

Коста-Дорада

Золоте узбережжя Середземного моря простягається на 200 кілометрів від Віланови-і-ла-Желтру на півночі до міста Альканар на півдні.


Узбережжя Коста-Дорада / Фото Coral Travel

Переваги курорту Коста-Дорада:

  • Довгі та широкі пляжі з дрібним жовтим піском та пологим заходом у море – варіант, що ідеальний для сімей з дітьми.
  • Узбережжя з розважальними центрами та аквапарками.
  • Готелі на будь-який смак.
  • Розмаїття розваг: ресторани, дискотека, нічні клуби, ТЦ, водні види спорту.
  • Можливість відвідати найзнаменитіший парк розваг регіону – Port Aventura.


На курорті Коста-Дорада є чудові можливості для сімейного відпочинку / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на виліт 07.05.22 на 7 ночей:

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
У готелі є розваги для дітей / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel

  • ESTIVAL PARK 4* — від 14 556 гривень, зі сніданками.

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Вид на готель з висоти / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Територія готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Ресторан на вулиці / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Басейн у готелі / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Пляж на узбережжі Коста-Дорада / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Ресторан у готелі / Фото Coral Travel

  • Близькість до Барселони та зручна транспортна розв'язка.
  • Розваги для любителів активного нічого життя: ресторани, бари, нічні клуби, дискотеки.
  • Красива природа, що особливо вражає у романтичних бухтах.
  • Історичні пам'ятки та автентичні містечка Кадакес, Бесалу, Бегур.

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Місцеві пам'ятки / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Природа узбережжя / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на виліт 07.05.22 на 7 ночей:

  • ASTORIA PARK 4* — від 13 404 гривень, зі сніданками.

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Ресторан готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Територія готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Аквапарк для дітей / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Ресторан готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Вид на море / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Ресторан готелю / Фото Coral Travel

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Майорка

Майорка – це острів у Середземному морі. Він входить до складу Балеарських островів.

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Вражаючі пейзажі Майорки / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Узбережжя острова / Фото Coral Travel

Для чого туристи їдуть сюди:

  • Тут розташовані піщані бухти з пологим входом у море, парк розваг та аквапарки – тому відпочинок сподобається сім'ям з дітьми.
  • Дискотеки, казино, нічні клуби та розваги для дорослих – улюблені заняття любителів нічного життя.
  • Затишні бухти, лазурова прозора вода та надзвичайна природа надихають поціновувачів спокійного та романтичного відпочинку.
  • Майоркінська кухня може бути головним приводом відвідати острів для гурманів.
  • Яхт-клуби, поля для гольфу, клуби підводного плавання, кінні прогулянки та мальовничі веломаршрути стануть ідеальними розвагами для любителів активного відпочинку.

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Майорка приваблює чимало туристів щороку / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Архітектура острова / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на вильоти 20.05.22 на 7 ночей:

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Територія готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Басейн готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Територія готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Територія готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Вид на море / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Дизайн готелю / Фото Coral Travel

Переваги пляжного відпочинку в Іспанії
Інтер'єр кімнат / Фото Coral Travel