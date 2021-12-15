Проте є рішення, як забезпечити собі по-справжньому зимові свята, що особливо сподобається любителям подорожей. Можна вирушити на Новий рік чи Різдво до одного з найзасніженіших міст Європи чи навіть влаштувати тур і відвідати одразу кілька.

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Цей рейтинг створили, проаналізувавши середню кількість сніжних днів у зимові місяці. Звичайно, навіть лідер топу не може забезпечити абсолютно засніжену зиму, але у цих містах ймовірність зустріти свята в казковій атмосфері буде значно вищою.

Таллінн, Естонія – 20,5 сніжних днів на місяць

Зимовий Таллінн / Фото Unsplash

Вільнюс, Литва – 18,5 сніжних днів на місяць

Засніжений Вільнюс / Фото Viator

Ерфурт, Німеччина – 17,25 сніжних днів на місяць

Ерфурт взимку / Фото MDR

Турку, Фінляндія – 16,75 сніжних днів на місяць

Турку для любителів справжньої зимової погоди / Фото Jarmo Piironen

Гельсінкі, Фінляндія – 16,5 сніжних днів на місяць

Сніг у Гельсінкі / Фото Unsplash

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

​Київ, Україна – 16 сніжних днів на місяць

Вкритий снігом Київ / Фото Sky and Method

Каунас, Литва – 16 сніжних днів на місяць

Засніжений Каунас / Фото Visit Kaunas

Гренобль, Франція – 15,5 сніжних днів на місяць

Сніг у Греноблі / Фото Grenobloise

Рига, Латвія – 15,5 сніжних днів на місяць

Зимова Рига / Фото Kempinski Hotels

Інсбрук, Австрія – 15,5 сніжних днів на місяць

Зимовий Інсбрук / Фото Frommer's

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