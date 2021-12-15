Мандруємо на свята: найбільш засніжені міста Європи для зимової подорожі
Джерело:Euronews
У сезон свят як ніколи хочеться справжньої зими зі снігом та морозом. Проте погода не завжди і не всюди може забезпечити такі умови.
Проте є рішення, як забезпечити собі по-справжньому зимові свята, що особливо сподобається любителям подорожей. Можна вирушити на Новий рік чи Різдво до одного з найзасніженіших міст Європи чи навіть влаштувати тур і відвідати одразу кілька.
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Цей рейтинг створили, проаналізувавши середню кількість сніжних днів у зимові місяці. Звичайно, навіть лідер топу не може забезпечити абсолютно засніжену зиму, але у цих містах ймовірність зустріти свята в казковій атмосфері буде значно вищою.
Таллінн, Естонія – 20,5 сніжних днів на місяць
Зимовий Таллінн / Фото Unsplash
Вільнюс, Литва – 18,5 сніжних днів на місяць
Засніжений Вільнюс / Фото Viator
Ерфурт, Німеччина – 17,25 сніжних днів на місяць
Ерфурт взимку / Фото MDR
Турку, Фінляндія – 16,75 сніжних днів на місяць
Турку для любителів справжньої зимової погоди / Фото Jarmo Piironen
Гельсінкі, Фінляндія – 16,5 сніжних днів на місяць
Сніг у Гельсінкі / Фото UnsplashТільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Київ, Україна – 16 сніжних днів на місяць
Вкритий снігом Київ / Фото Sky and Method
Каунас, Литва – 16 сніжних днів на місяць
Засніжений Каунас / Фото Visit Kaunas
Гренобль, Франція – 15,5 сніжних днів на місяць
Сніг у Греноблі / Фото Grenobloise
Рига, Латвія – 15,5 сніжних днів на місяць
Зимова Рига / Фото Kempinski Hotels
Інсбрук, Австрія – 15,5 сніжних днів на місяць
Зимовий Інсбрук / Фото Frommer's