Модні бренди та місцеві продукти: що та де купувати у Стамбулі

Стамбул знаменитий не лише багатою історією та мальовничою історією, а й безліччю магазинів, базарів, торгових центрів та цілих кварталів з кіосками. Це місто – ідеальний варіант для любителів займатися шопінгом на відпочинку.

Торгівля є важливою частиною турецької культури, саме тому тут полювати за обновками вдвічі цікавіше. Аби цей досвід був для вас успішним, потрібно знати, що та де купувати у Стамбулі.

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Що купити у Стамбулі

Що зазвичай купують у Стамбулі / Фото Unsplash

Одяг і взуття турецьких та європейських виробників. Турецькі вироби відомі відмінною якістю та доступними цінами. А для любителів визнаних європейських брендів знайдуться моделі не лише з новий, а й зі старіших колекцій, які продаються за зниженою ціною.

Турецькі вироби відомі відмінною якістю та доступними цінами. А для любителів визнаних європейських брендів знайдуться моделі не лише з новий, а й зі старіших колекцій, які продаються за зниженою ціною. Текстиль. Постільна білизна, рушники, покривала, халати – чудовий сувенір, який можна привезти зі Стамбула для себе та у подарунок близьким. Усе завдяки хорошій якості та широкому асортименту.

Постільна білизна, рушники, покривала, халати – чудовий сувенір, який можна привезти зі Стамбула для себе та у подарунок близьким. Усе завдяки хорошій якості та широкому асортименту. Килими. Справжні турецькі килими – це шедеври, які можна назвати витворами мистецтва. Вони дуже важкі та товсті через те, що виготовлені вручну та сплетені методом подвійного вузла. Це досить дорога покупка, але вона неодмінно служитиме вам довгі роки.

Справжні турецькі килими – це шедеври, які можна назвати витворами мистецтва. Вони дуже важкі та товсті через те, що виготовлені вручну та сплетені методом подвійного вузла. Це досить дорога покупка, але вона неодмінно служитиме вам довгі роки. Посуд. Туреччина славиться виробництвом посуду ще з 16 століття, і з роками не змінилося нічого. Високоякісний посуд з оригінальним автентичним дизайном – це те, що завжди нагадуватиме вам про колоритну відпустку у Стамбулі.

Туреччина славиться виробництвом посуду ще з 16 століття, і з роками не змінилося нічого. Високоякісний посуд з оригінальним автентичним дизайном – це те, що завжди нагадуватиме вам про колоритну відпустку у Стамбулі. Турецькі солодощі, алкоголь та місцеві продукти. Ці товари ледь не обов'язкові для покупки, адже саме вони є найпопулярнішими сувенірами.

Найкращі торговельні центри у Стамбулі

Безсумнівно, найзручніший вибір для шопінгу – це торговельні центри. Десятки магазинів зібрані в одному місці, що дозволяє купити усе необхідне одразу, не витрачаючи багато часу. До того, фуд-корти та розважальні зони допоможуть відпочити від походів по магазинах, які часом бувають виснажливими.

Cevahir

Торговельний центр Cevahir / Фото Marketna

Cevahir – це найбільший торговельний центр Стамбула. Він розташований у європейській частині міста – у районі Şişli. Це 6-поверхова будівля, яка об'єднала в собі 350 магазинів та бутиків, де представлені турецькі та європейські бренди.

Тут знайдеться усе, що може знадобитися туристам, – одяг, взуття, спідня білизна, товари для дому, меблі, побутова техніка та ще багато іншого. Окрім того, у Cevahir є й де розважитися – десятки атракціонів, аркадні ігри, боулінг, 11 кінотеатрів, величезна кількість кафе та ресторанів.

Forum Istanbul

Торговельний центр Forum Istanbul / Фото TripAdvisor

Інший торговельний центр Forum Istanbul розташувався в азійській частині міста – у районі Bayrampaşa. Він дещо менший за Cevahir, але все одно вражає своїми розмірами.

Загалом тут є понад 300 магазинів різноманітних брендів та спрямувань. Окрім стандартних кафе, ресторанів та кінотеатрів, тут є тренажери для польотів на вертольоті, піщаний замок та найвідоміший у місті акваріум Sea Life, де мешкають більше ніж 15 000 морських істот.

Marmara Forum

Шопінг-центр Marmara Forum / Фото Marmara Forum

Сучасний торговельний центр Marmara Forum у районі Zeytinburnu – одне з улюблених місць місцевих жителів. Тут також можна купити різноманітні товари від одягу до техніки. У Marmara Forum представлено особливо багато турецьких брендів, які користуються популярністю не менше, ніж європейські.

Особливість цього ТЦ у тому, що багато кафе та ресторанів тут мають відкриті тераси, з яких відкривається мальовничий краєвид на Мармурове море та Стамбул. А ввечері будівля підсвічується вогниками та нагадує корабель.

Найвідоміші базари та ринки

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Якими зручними не були торговельні центри, а любителі традицій та історії обирають для шопінгу автентичні базари і ринки. Це чи найбільш старовинні місцеві локації, де можна знайти багато цікавого та гарно поторгуватися. А в Туреччині це не лише спосіб добряче зекономити, а й можливість чудово розважитися.

Гранд-Базар

Гранд-Базар у Стамбулі / Фото Unsplash

Стамбульський Гранд-базар – це один з найбільших критих ринків у світі. Він розташований в історичному районі Sultanahmet, неподалік від Блакитної мечеті та собору Святої Софії. Загальна площа ринку – понад 30 тисяч квадратних метрів, де об'єдналися 66 вулиць та більше ніж 4000 кіосків та магазинів.

Сюди радять приїжджати, щоб відчути атмосферу старого міста, познайомитися з культурою, поторгуватися та купити кілька дрібничок. Для більш суттєвих покупок Гранд-Базар не радять. Через те, що це популярне туристичне місце, продавці сильно завищують ціни, а тому багато купувати тут невигідно.

Єгипетський базар

Єгипетський базар або Ринок спецій у Стамбулі / Фото Unsplash

Єгипетський базар також відомий як Ринок спецій є другим за розміром ринком у Стамбулі. Він розташований у районі Eminönü біля Нової мечеті та берега затоки Золотий Ріг.

Сюди приїжджають у першу чергу за спеціями, національними солодощами, чаєм, сухофруктами. Також на Єгипетському базарі можна купити вироби зі шкіри, посуд, текстиль та килими. На другому поверсі базару розташований відомий ресторан Pandeli, де можна смачно поїсти з прекрасним виглядом на Босфор.

Араста Базар

Історичний Араста Базар у Стамбулі / Фото Taxim Travel

Біля Блакитної мечеті та Музею мозаїки в районі Sultanahmet є Араста Базар – один із найстаріших місцевих ринків. Його особливістю є те, що базар – частина перистилю великого імператорського палацу в Константинополі. Він складається лише з однієї вулиці з приблизно 70 магазинами, але це не робить його гіршим за інших.

Тут можна знайти сувеніри, антикваріат, ювелірні вироби, солодощі та спеції. Але головний товар на Араста Базарі – це турецькі килими ручної роботи. Найпопулярнішими є ті, що виготовляють у Буньяні та Хереці.

Торговельні райони та вулиці у Стамбулі

Також у Стамбулі є цілі райони та вулиці, де торгують різноманітними товарами. Ось деякі з них:

Istiklal Caddesi – одна з найвідоміших пішохідних вулиць Стамбула. Тут завжди багато туристів, і це недивно. На Istiklal Caddesi зосереджені кафе, ресторани, кондитерські, магазини та торговельний центр Demiroren Istiklal.

Вулиця Bağdat Caddesi знаменита великою кількістю магазинів популярних брендів – Zara, Nine West, Mango, LTB, Mavi, Yargici, Tommy Hilfiger, Escada.

Nişantaşı – цілий район з модними бутиками дорогих європейських брендів. Особливої уваги заслуговує вулиця Abdi İpekçi Caddesi, яку можна порівняти з "Квадратом моди" у Мілані.

Osmanbey відомий як місце, де можна знайти буквально все. Тут продають одяг, взуття, текстиль, іграшки, електроніку, сувеніри та ще багато іншого.

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