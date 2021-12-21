Торговля является важной частью турецкой культуры, поэтому здесь охотиться за обновками вдвое интереснее. Чтобы этот опыт был для вас успешным, нужно знать, что и где покупать в Стамбуле.

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Что купить в Стамбуле

Что обычно покупают в Стамбуле / Фото Unsplash

Одежда и обувь турецких и европейских производителей. Турецкие изделия известны отличным качеством и доступными ценами. А для любителей признанных европейских брендов найдутся модели не только из новых, но и старых коллекций, которые продаются по сниженной цене.

Текстиль. Постельное белье, полотенца, покрывала, халаты – отличный сувенир, который можно привезти из Стамбула для себя и в подарок близким. Все благодаря хорошему качеству и широкому ассортименту.

Ковры. Настоящие турецкие ковры – это шедевры, которые можно назвать произведениями искусства. Они очень тяжелые и толстые из-за того, что сделаны вручную и сплетенные методом двойного узла. Это довольно дорогостоящая покупка, но она непременно будет служить вам долгие годы.

Посуда. Турция славится производством посуды еще с 16 века, и с годами ничего не изменилось. Высококачественная посуда с оригинальным аутентичным дизайном – это то, что будет всегда напоминать вам о колоритном отпуске в Стамбуле.

Турецкие сладости, алкоголь и местные продукты. Эти товары едва ли не обязательны для покупки, ведь именно они являются самыми популярными сувенирами.

Лучшие торговые центры в Стамбуле

Несомненно, самый удобный выбор для шопинга – это торговые центры. Десятки магазинов собраны в одном месте, что позволяет купить все необходимое сразу, не тратя много времени. К тому же, фуд-корты и развлекательные зоны помогут отдохнуть от походов по магазинам, которые иногда бывают изнурительными.

Cevahir

Торговый центр Cevahir / Фото Marketna

Cevahir – это самый крупный торговый центр Стамбула. Он расположен в европейской части города – в районе Şişli. Это 6-этажное здание, объединившее в себе 350 магазинов и бутиков, где представлены турецкие и европейские бренды.

Здесь найдется все, что может понадобиться туристам – одежда, обувь, нижнее белье, товары для дома, мебель, бытовая техника и многое другое. Кроме того, у Cevahir есть и где развлечься – десятки аттракционов, аркадные игры, боулинг, 11 кинотеатров, огромное количество кафе и ресторанов.

Forum Istanbul

Торговый центр Forum Istanbul / Фото - TripAdvisor

Другой торговый центр Forum Istanbul расположился в азиатской части города – в районе Bayrampaşa. Он несколько меньше чем Cevahir, но все равно поражает своими размерами.

Всего здесь более 300 магазинов различных брендов и направлений. Кроме стандартных кафе, ресторанов и кинотеатров, здесь есть тренажеры для полетов на вертолете, песчаный замок и самый известный в городе аквариум Sea Life, где проживают более 15 000 морских существ.

Marmara Forum

Шоппинг-центр Marmara Forum / Фото Marmara Forum

Современный торговый центр Marmara Forum в районе Zeytinburnu – одно из любимых мест местных жителей. Здесь можно купить разнообразные товары от одежды до техники. В Marmara Forum представлено особенно много турецких брендов, которые пользуются популярностью не меньше европейских.

Особенность этого ТЦ в том, что во многих кафе и ресторанах здесь есть открытые террасы, из которых открывается живописный вид на Мраморное море и Стамбул. Вечером здание подсвечивается огоньками и напоминает корабль.

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Самые известные рынки и базары

Какими удобными не были бы торговые центры, а любители традиций и истории выбирают для шопинга аутентичные базары и рынки. Это старинные местные локации, где можно найти много интересного и хорошо поторговаться. А в Турции это не только способ хорошо сэкономить, но и возможность прекрасно развлечься.

Гранд-Базар

Гранд-Базар в Стамбуле / Фото Unsplash

Стамбульский Гранд-базар – это один из самых больших крытых рынков в мире. Он расположен в историческом районе Sultanahmet, недалеко от Голубой мечети и собора Святой Софии. Общая площадь рынка – более 30 тысяч квадратных метров, где объединились 66 улиц и более 4000 киосков и магазинов.

Сюда советуют приезжать, чтобы ощутить атмосферу старого города, познакомиться с культурой, поторговаться и купить несколько безделушек. Для более значимых покупок Гранд-Базар не рекомендуют. Из-за того, что это популярное туристическое место, продавцы сильно завышают цены, поэтому много покупать здесь невыгодно.

Египетский базар

Египетский базар или Рынок специй в Стамбуле / Фото Unsplash

Египетский базар также известен как Рынок специй является вторым по размеру рынком в Стамбуле. Он расположен в районе Eminönü возле Новой мечети и берега залива Золотой Рог.

Сюда приезжают в первую очередь за специями, национальными сладостями, чаем, сухофруктами. Также на Египетском базаре можно купить кожаные изделия, посуду, текстиль и ковры. На втором этаже базара расположен известный ресторан Pandeli, где можно вкусно поесть с прекрасным видом на Босфор.

Араста Базар

Исторический Араста Базар в Стамбуле / Фото Taxim Travel

Возле Голубой мечети и Музея мозаики в районе Sultanahmet находится Араста Базар – один из старейших местных рынков. Его особенностью является то, что рынок – часть перистиля великого императорского дворца в Константинополе. Он состоит только из одной улицы с примерно 70 магазинами, но это не делает его хуже других.

Здесь можно найти сувениры, антиквариат, ювелирные изделия, сладости и специи. Но главный товар на Араста Базаре – это турецкие ковры ручной работы. Наиболее популярны те, что производят в Буньяне и Хереке.

Торговые районы и улицы в Стамбуле

Также в Стамбуле есть целые районы и улицы, где торгуют разными товарами. Вот некоторые из них:

Istiklal Caddesi – одна из самых известных пешеходных улиц Стамбула. Здесь всегда много туристов, и это неудивительно. На Istiklal Caddesi сосредоточены кафе, рестораны, кондитерские, магазины и торговый центр Demiroren Istiklal.

Улица Bağdat Caddesi знаменита множеством магазинов популярных брендов – Zara, Nine West, Mango, LTB, Mavi, Yargici, Tommy Hilfiger, Escada.

Nişantaşı – целый район с модными бутиками дорогих европейских брендов. Особого внимания заслуживает улица Abdi İpekçi Caddesi, которую можно сравнить с "Квадратом моды" в Милане.

Osmanbey известен как место, где можно найти буквально все. Здесь продают одежду, обувь, текстиль, игрушки, электронику, сувениры и многое другое.