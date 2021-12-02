Наліпки для вакцинованих: як МОЗ радить курортам працювати на карантині

Повнолітні відвідувачі гірськолижних курортів повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний ПЛР-текст чи сертифікат про одужання. Без цього на зимовий відпочинок їхати – зась.

Міністерство охорони здоров'я радить перевіряти COVID-документи під час поселення до готелю або під час придбання абонементу ski-pass. Також у МОЗ радять присвоїти кожному відвідувачу особисту позначку. Це може бути, наприклад, наліпка.

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Наліпка допоможе уникнути черг

Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись,

– повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Окрім того, на позначці має бути назва суб'єкту господарювання – щоб було зрозуміло, хто видав наліпку.



Наліпку рекомендують використовувати для комфорту туристів / Фото Coral Travel

Таке нововведення допоможе уникнути черг та постійних перевірок документів. Втім, наліпка не замінить документи – вони в туриста мають бути завжди з собою.

Їх треба пред'являти на вимогу представників закладів та вибіркових контрольних перевірок контролюючими органами,

– уточнив Ляшко.