Наклейки для вакцинированных: как курортам советуют работать на карантине
Источник:РБК-Украина
Совершеннолетние посетители горнолыжных курортов должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, отрицательный ПЦР-текст или сертификат о выздоровлении. Без этого на зимний отдых ехать нельзя.
Министерство здравоохранения советует проверять COVID-документы во время поселения в гостиницу или при покупке абонемента ski-pass. Также в Минздраве советуют присвоить каждому посетителю личную отметку. Это может быть, например, наклейка.
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Наклейка поможет избежать очередей
Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку, например наклейку, которая позволила бы идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись,
– сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Кроме того, на отметке должно быть название предприятия – чтобы было понятно, кто выдал наклейку.
Наклейку рекомендуют использовать для комфорта туристов.
Такое нововведение поможет избежать очередей и постоянных проверок документов. Впрочем, наклейка не заменит документы – они у туриста должны быть всегда с собой.
Их нужно предъявлять по требованию представителей заведений и выборочных контрольных проверок контролирующими органами,
– уточнил Ляшко.
Бизнес обязан самостоятельно решать, как проверять наличие COVID-документов – эта ответственность возложена на него. За невыполнение проверки возможен штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
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Наклейки внесут в базу
- Ранее в Минздраве сообщалось, что в "красной" зоне запрещается работа подъемников. Однако этот запрет не действует на вакцинированных туристов.
- Рекомендации по наклейкам нужны для комфорта туристов и тех, кто следит за соблюдением карантинных норм.
- Поскольку проверять сертификаты или ПЦР-тесты на подъемниках сложно, в Минздраве нашли такой выход из ситуации.
- Каждой наклейке предлагают присвоить специальный номер, который будет внесен в базу.