Навіщо біля Парфенону розкидають мармур: 5 цікавих фактів про Афіни

Грецьке місто Афіни вважають однією з колисок давньої цивілізації. Саме тут зародилася демократія, античний театр та олімпійські ігри.

Довкола Афін існує чимало легенд. Розповідаємо цікаві факти, що допоможуть мандрівникам краще зрозуміти це дивовижне місто.

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В Афінах придумали сандалі

Древні греки вірили, що сандалі – це подарунок богів людям. Саме тому богів завжди зображали в сандалях з крилами позаду.

У Греції сандалі виглядали так: це була тонка підошва, яку прив'язували до ноги ременями. Туристам, які їдуть до Афін, радять придбати якісні сандалі ручної роботи, які тут продають на кожному кроці.



Це взуття придумали в Афінах / Фото Unsplash

Афіни назвали на честь богині

Міфічна богиня мудрості та справедливості Афіна дала своє ім'я місту. Однак не всі знають легенду повністю.

Довкола Акрополя розсипають мармур

За легендою, Афіна змагалася з богом моря Посейдоном за право дати місту власне ім'я. Посейдон хотів задобрити мешканців і дав їм у подарунок воду. Натомість Афіна принесла оливкову гілку. Спершу мешканці вирішили, що вода важливіше й обрали своїм покровителем Посейдона. Але спробувавши воду, люди з'ясували, що вона солона. Тоді містяни змінили думку й зробили Афіну своєю покровителькою.

Комплекс Акрополь – головний пам'ятник Афін. Тисячі туристів їдуть сюди, щоб подивитися на храм Парфенон, що був побудований 2500 років тому.

Ця історична пам'ятка настільки захоплює мандрівників, що вони хочуть взяти собі на пам'ять бодай шматочок. І забирають як сувенір шматки мармуру, з якого побудований Акрополь.



Довкола Парфенону розкидають мармур / Фото Unsplash

Місцева влада бореться із цим. Але вони не лякають туристів штрафами, а просто розсипають шматочки привезеного мармуру довкола пам'ятки.

Подивитися на Афіни можна з пагорба Лікабет

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Висота пагорба Лікабет становить 277 метрів. Сюди можна піднятися на фунікулері й помилуватися однією з найкращих панорам міста.

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Ремонтували метрополітен, а знайшли пам'ятки

У 2004 році в Афінах проводили реконструкцію метрополітену. Під час ремонтних робіт у місті знайшли понад 50 тисяч цінних історичних артефактів.

Ці знахідки стали ще одним доказом того, яку багато та вражаючу історію має місто Афіни.



Під час ремонту метро знайшли 50 тисяч пам'яток / Фото Unsplash