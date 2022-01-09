Вокруг Афин существует немало легенд. Рассказываем интересные факты, которые помогут путешественникам лучше понять этот удивительный город.

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В Афинах придумали сандалии

Древние греки верили, что сандалии – это подарок богов людям. Поэтому богов всегда изображали в сандалиях с крыльями позади.

В Греции сандалии выглядели так: это была тонкая подошва, которую привязывали к ноге ремнями. Туристам, которые едут в Афины, советуют приобрести качественные сандалии ручной работы, которые здесь продаются на каждом шагу.



Эту обувь придумали в Афинах / Фото Unsplash

Афины назвали в честь богини

Мифическая богиня мудрости и справедливости Афина дала свое имя городу. Однако не все знают легенду полностью.

Любопытно. По легенде, Афина соперничала с богом моря Посейдоном за право дать городу собственное имя. Посейдон хотел задобрить жителей и дал им в подарок воду. Афина принесла оливковую ветвь. Сначала жители решили, что вода важнее и избрали своим покровителем Посейдона. Но попробовав воду, люди выяснили, что она соленая. Тогда горожане изменили мнение и сделали Афину своей покровительницей.

Вокруг Акрополя рассыпают мрамор

Комплекс Акрополь – главный памятник Афин. Тысячи туристов едут сюда, чтобы посмотреть на храм Парфенон, построенный 2500 лет назад.

Эта историческая достопримечательность настолько увлекает путешественников, что они хотят взять себе на память хоть кусочек. И забирают в качестве сувенира куски мрамора, из которого построен Акрополь.



Вокруг Парфенона разбрасывают мрамор / Фото Unsplash

Местные власти борются с этим. Но они не пугают туристов штрафами, а просто рассыпают кусочки привезенного мрамора вокруг достопримечательности.

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Посмотреть на Афины можно с холма Ликабет

Высота холма Ликабет составляет 277 метров. Сюда можно подняться на фуникулере и полюбоваться одной из самых лучших панорам города.

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Ремонтировали метрополитен, а нашли достопримечательности

В 2004 году в Афинах делали реконструкцию метрополитена. Во время ремонтных работ в городе обнаружили более 50 тысяч ценных исторических артефактов.

Эти находки стали еще одним доказательством того, какая богатая и впечатляющая история у города Афины.