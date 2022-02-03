Найважливіша річ у валізі: 3 помилки, які допускають туристи при пакуванні черевиків

Черевики – чи не основна річ для кожного мандрівника. Адже без зручного взуття неможливо повноцінно гуляти та насолоджуватися новими місцями.

Головна порада, яку можна дати кожному мандрівнику – одягнути свої черевики під час перельоту. Так чинить багато туристів – дізнайтеся, чому.

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Чому потрібно одягати свої основні черевики в політ:

так ви зекономите місце в багажі.

якщо ваш багаж загубиться, черевики залишаться з вами – а вони є найважливішим предметом гардеробу для туриста.

Однак на практиці не завжди реально летіти через кілька країн та проходити особистий огляд у міцних і теплих черевиках. Тому доводиться ховати їх у багаж.



Черевики – найважливіша річ у гардеробі туриста / Фото Unsplash

Основні помилки туристів при пакуванні черевиків

Беруть різне взуття замість одного універсального

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Деякі мандрівники намагаються взяти із собою гумові чоботи на випадок дощу, кросівки для прогулянок, окрему пару взуття, що пасує до певного одягу тощо. Набагато краще – мати одну надійну пару взуття, що захистить від води, болота, негоди, а також пасує до вашого одягу.

Так ви зекономите купу місця у валізі.

Складають черевики, зминаючи їх

Щоб зекономити місце, туристи можуть зігнути черевики, особливо з довгими халявами. Однак такий підхід псує взуття і робить його непридатним до використання.

Найкраще – заштовхати у черевики якомога більше речей, а решту скласти довкола – так не доведеться шукати додаткове місце у валізі.



Обов'язково візьміть з собою пару розношеного взуття / Фото Unsplash

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Запаковують черевики без додаткового захисту

Мандрівники повинні зважати, що з їх валізою може трапитися неприємність: наприклад, під час транспортування може розбитися пляшка з вином, розлитися шампуні тощо.

Забруднити одяг не так страшно – можна купити недорогий новий, випрати та висушити свій або ж знайти у валізі такий, що не постраждав. З черевиками усе набагато складніше – їх довго сушити, а купити нову пару може бути надто дорого. До того ж нерозношені черевики можуть завдати чимало дискомфорту вашим ногам.

Тому обов'язково запаковуйте взуття у додаткову сумку чи пакет, що вбереже його від пошкодження.