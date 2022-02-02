Тереза радить усім, хто хоче запакувати речі, спершу ретельно відібрати предмети гардеробу, які ви хочете взяти з собою. І тільки після того приступати до процесу складання їх у валізу.

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Виділіть окрему полицю

Найкраще – виділити окрему стійку для речей або полицю в шафі. Складайте або вішайте туди все – одяг, білизну, купальники, аксесуари, сумки та взуття.

Після того, як зібрали гардероб для відпустки, критично його огляньте. Відкладіть речі, що не пасують до загального стилю, а також те, що може виявитися зайвим. Натомість подбайте про теплу кофту або куртку на вечір (чи інші важливі предмети, без яких не обійтися).

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Коли побачили загальну картину, починайте потроху пакувати речі до валізи. Намагайтеся складати їх компактно – наприклад, шкарпетки можна пакувати всередину черевиків.

Такий підхід корисний, адже:

ви будете чітко знати, що взяли із собою в поїздку і які речі комбінуються між собою,

зменшується шанс забути щось важливе,

ви не наберете надто багато зайвого, приблизно розуміючи, який об'єм займають зібрані вами речі.

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